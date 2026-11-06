Ahmet Çakar’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Yönetim tarzı patolojik!

Eski hakem Ahmet Çakar, futbol gündemine ilişkin değerlendirmeleriyle Ensonhaber ekranlarında izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor.

Fatih Yıldız’ın hazırlayıp sunduğu Doktor Çakar programının son bölümünde sarı-lacivertli takımda yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı. Fenerbahçe’de Anderson Talisca ve İsmail Kartal üzerinden gündeme gelen tartışmaları değerlendiren Çakar, Aziz Yıldırım’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

“TÜM YETKİ AZİZ YILDIRIM’DA”

Fenerbahçe’de alınan kararların arkasındaki isim konusunda değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, Aziz Yıldırım’ın kulüp içerisindeki etkisinin oldukça belirleyici olduğunu savundu.

Çakar, Yıldırım’ın İsmail Kartal hakkında kullandığı, “İsmail Kartal benim kafamda yoktu. İsmail Hoca’yı getirin demediniz mi?” sözlerini hatırlattı. Ardından Anderson Talisca’yla ilgili, “Kalsın dedik. Asensio için bağırmıyor muydunuz?” ifadelerini de değerlendirdi.

Doktor Çakar, hem İsmail Kartal hem de Talisca konusunda sorumluluğun Aziz Yıldırım’a ait olduğunu ileri sürdü. Çakar’a göre kulüpteki karar alma süreçlerinde Yıldırım’ın etkisi oldukça büyük.

“TALISCA DİYOR YALAN, İSMAİL KARTAL DİYOR YALAN”

Aziz Yıldırım’ın açıklamalarını eleştirmeye devam eden Ahmet Çakar, eski başkanın Talisca ve İsmail Kartal konusundaki sözlerine inanmadığını dile getirdi.

Çakar, iki isimle ilgili sorumluluğun başkasına yüklenmesini doğru bulmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Samandıra’da uçan sineğe sıkılacak ilacın kararını bile Aziz Yıldırım verir. Talisca’nın gitmesini ben istemedim diyor, yalan! İsmail Kartal’ı ben istemiyordum, siz getirdiniz diyor, yalan! Velev ki bunlar doğru. O zaman Fenerbahçe’yi sen mi yönetiyorsun, genel kurul mu yönetiyor, derler adama.”

“YÖNETİM TARZI PATOLOJİK BOYUTLARA GELMİŞ”

Aziz Yıldırım’ın yönetim anlayışına yönelik eleştirilerini sürdüren Çakar, kulüpteki karar alma mekanizmalarının artık günümüz futbol yönetimiyle örtüşmediğini savundu.

Eski hakem, Yıldırım’ın yönetim tarzının yalnızca demode olmadığını, çok daha ileri bir noktaya ulaştığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Aziz Yıldırım’ın artık yönetim tarzı ve karar alma mekanizmaları sadece demode olup geçmişte kalmamış, patolojik boyutlara gelmiş.”

Çakar’ın açıklamaları, Fenerbahçe’de yaşanan gelişmeler ve Aziz Yıldırım’ın kulüp yönetimindeki rolü üzerine yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.