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Adres değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden ikametgah değişikliği işlemi

Adres değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden ikametgah değişikliği işlemi
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02 Eylül 2022 - 15:02

Adres değişikliği, ikamet edilen yerin değişmesi durumunda yapılması gereken işlemlerden biri. Adres değişikliği nüfus müdürlüklerinden yapılabileceği gibi e-Devlet üzerinden de kolayca gerçekleştirilebiliyor. Peki adres değişikliği nasıl yapılır? İşte e-Devlet üzerinden ikametgah değişikliği işlemi…

1/3Adres değişikliği nasıl yapılır e-Devlet üzerinden ikametgah değişikliği işlemi

Adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar bu işlemin nasıl yapıldığını araştırıyor. İkamet edilen yerin değişmesi durumunda 20 gün içinde nüfus müdürlüklerine yeni adresin bildirilmesi gerekiyor. İkametgah değişikliği aynı zaman e-Devlet üzerinden de kolayca yapılabiliyor. İşte adres değişikliği hakkında bilgiler…

2/3ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Adres değiştirme işlemi 2 farklı şekilde gerçekleştirilebilir. İlk olarak ilgili yerin Nüfus müdürlüğüne adres bildirimi yapılarak değişiklik gerçekleştirilebilir. Bunun için de eğer taşınılan adres daha önce başka biri tarafından beyan edilmişse, elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası gibi belgeler istenir. Ancak beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaz.

3/3E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

e-devlet üzerinden de adres değişikliği yapılabiliyor. e-Devlet üzerinden değişiklik yapabilmeniz için öncelikle sisteme şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından karşınıza gelen sayfadaki “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım.” Ve “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım.” Seçeneklerinden size uygun olanını işaretleyip, taşınma tarihi bölümüne geçin.

Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek.

Yerleşim yeri ve/veya diğer adres seçimi için, “Adres Bul” düğmesine tıklayınız. Adres seçim ekranı açılacaktır. Açılan ekrandan bildirimde bulunacağınız adresi seçiniz.

Bu işlemi de tamamladıktan sonra bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçeneklerinden birisini seçiniz. Mobil ve elektronik imza operatörler tarafından sağlandığı için SMS ile doğrulama daha erişilebilir bir yöntem olacaktır.

Ardından ilerle tuşuna bastıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunu sayfaya girip tescil işlemine geçiş yapabilirsiniz.

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Adres değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden ikametgah değişikliği işlemi
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