Adres değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden ikametgah değişikliği işlemi

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E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

e-devlet üzerinden de adres değişikliği yapılabiliyor. e-Devlet üzerinden değişiklik yapabilmeniz için öncelikle sisteme şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından karşınıza gelen sayfadaki “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım.” Ve “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım.” Seçeneklerinden size uygun olanını işaretleyip, taşınma tarihi bölümüne geçin.

Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek.

Yerleşim yeri ve/veya diğer adres seçimi için, “Adres Bul” düğmesine tıklayınız. Adres seçim ekranı açılacaktır. Açılan ekrandan bildirimde bulunacağınız adresi seçiniz.

Bu işlemi de tamamladıktan sonra bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçeneklerinden birisini seçiniz. Mobil ve elektronik imza operatörler tarafından sağlandığı için SMS ile doğrulama daha erişilebilir bir yöntem olacaktır.

Ardından ilerle tuşuna bastıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunu sayfaya girip tescil işlemine geçiş yapabilirsiniz.