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Adnan Hoca ve müritlerini sopayla erkan öz erman sopayla kovaladı ?

Adnan Hoca ve müritlerini sopayla erkan öz erman sopayla kovaladı ?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2023 - 15:47

Yıllar önce, Miss Mankenlik yarışması Sivisotel’de yapılmışken davetiyeleri olmadan geceye katılmak isteyen Adnan Hoca ve adamlarını Erkan Özerman, demir çubukla otel kapısına kadar kovalamış.

“Siz kimsiniz?” demiş.

Yarışmaya zorla girmek isteyen Adnan Hoca ve adamları, görevlileri tehdit ederken karşılarında yarışmayı düzenleyen Erkan Özerman’ı beklenmedik bir tepkiyle karşılayınca, Erkan Özerman oteli terk etmek zorunda kalmış.

Yıllar önce yaşanan bu olayı ilk Adnan Hoca tipi veren adam Erkan Özerman olmuştu.

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