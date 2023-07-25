Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı

Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
25 Temmuz 2023 - 18:10

İşaret ettiği yer sallanan Prof. Şener Üşümezsoy Adana Kozan’daki 5.7’lik depremin ardından bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı ve riskli bölgeleri harita üzerinde gösterdi.

Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı

YENİÇAĞ – Özel Haber / Merve KIZILALP

Deprem Profesörü Adana Kozan’da gerçekleşen 5.7’lik depremin ardından yeni riskli bölgeleri Yeniçağ’a açıklamıştı.

Riskli bölgeler olarak Saimbeyli ve Feke fay hattını işaret eden Şener Üşümezsoy Adana Kozan’da meydana gelen depremin ardından bölgedeki hareketliliği harita üzerinden paylaştı.

Üşümezsoy haritadaki noktaları işaretleyerek “Adana Kozan’da olan 5.7’lik depremin oluşmasıyla Adana çevresinde depremin şiddetinin dağılımını aşağıdaki haritada görmekteyiz. Bu bize bölgedeki depremin şiddetini yüksek gösteren, deprem açılısından olumsuz bölgeleri göstermektedir. Bir nevi zemin testi gibi fayların davranışı göstermektedir.” dedi.

whatsapp-image-2023-07-25-at-13-08-37.jpeg

“SAİMBEYLİ – FEKE FAYINDA STRES YÜKLENDİ”

Üşümezsoy son depremin şimdi ise batıdaki Adana Havzasına giren Saimbeyli, Feke fayına stres yüklediğini belirtti. Buradaki kırılma mekanizmasının aynı fayın iki gün içinde kırılmasının Kahramanmaraş bölgesinin sabit kalması dolayısıyla güneydeki bölgenin doğuya gittiğini ve kuzeydeki bölgenin ise batı ve güneybatıya döndüğüne işaret etti. Stres yüklenen yeni fayın bu fay olduğunun altını çizdi.

Durumun daha kolay anlaşılabilmesi için bir harita paylaşan Üşümezsoy haritayı tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

AYNI DURUM 1998’DE DE CEYHAN DEPREMİ İLE YAŞANDI

Depremden önce 2020 yılında yaptığım bu haritada gösterdiğim fay kuşağı Kozan – Saimbeyli – Feke fay kuşağında olan bir depremdir. Bu harita üzerine 4 fay eklendi. Son deprem de bu faylardan birinde gerçekleşti. Kozan’daki bu fayı çözümleyebilmek için fayı güneydoğuya doğru uzatılarak Adana Havzasına doğru ilerlediği görülmüştür. Aynı pozisyonda olan Ceyhan’da da 1998 yılında deprem olmuştur.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdıSıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı
Mustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırıMustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırı
Adana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdiAdana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdi
Basketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybettiBasketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybetti
Zafer Partisi’nden Gelecek Partisi’ne protokol yanıtı: Yüzde 1’den az oyla grup kurmak ahlâki mi?Zafer Partisi’nden Gelecek Partisi’ne protokol yanıtı: Yüzde 1’den az oyla grup kurmak ahlâki mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Neron Roma’yı yaktı Erdoğan Türkiye’yi yakıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Basketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zafer Partisi’nden Gelecek Partisi’ne protokol yanıtı: Yüzde 1’den az oyla grup kurmak ahlâki mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent’ten Adana depremi paylaşımı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TESETTÜRLÜ MANKEN MESLEKTAŞLARINI YERDEN YERE VURDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alman lojistik şirketi DHL, MNG Kargo’yu satın aldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyorTemmuz 21, 2023-5:07 pm
Ek zam bekleyen emeklilere kötü haberTemmuz 21, 2023-4:19 pm
Karadeniz’de sıcak saatler… Tansiyon bir anda zirve yaptı! Restleşme sonrası Rusya’dan flaş hamleTemmuz 21, 2023-4:13 pm
Türkiye için ‘El Nino’ uyarısı! ‘2024 yılında da…’Temmuz 21, 2023-4:03 pm
Gıda ürünlerine yeni zam dalgası geliyor!Haziran 19, 2023-10:12 am
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !