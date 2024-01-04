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Adalet Bakanı Yargıtay’ın AYM’yi tanımamasını savundu

Adalet Bakanı Yargıtay’ın AYM’yi tanımamasını savundu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ocak 2024 - 16:00
Yargıtay’ını Can Atalay hakkında verdiği kararla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargıtay’ın AYM’yi tanımamasını destekledi.

Yargıtay, cezaevinde tutuklu olan TİP’li milletvekili Can Atalay için yeni kararını dün açıkladı.

Anayasa Mahkemesi’nden çıkan ikinci hak ihlali kararının hukuki bir değerinin olmadığı kararına varıldı.

Yargıtay’ın bu kararının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Tunç, Yargıtay’ın AYM’yi tanımamasını savundu. Tunç, “Uzun süredir konuşuldu. AYM’nin kararından sonra Yargıtay bir karar verdi. 83. 14. maddesinin AYM kararıyla uygulanamaz kararı verdi. Burada Yargıtayımızın görüşü bu. AYM ise dokunulmazlıktan yararlanabileceği şeklinde görüş bildirdi.

Son karar Yargıtay’ın vermiş olduğu karar. Bu süreçten sonra ilgililer başvuru yapar yapmaz onların vereceği karar. Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz.” dedi.

YARGITAY NE DEDİ?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa’nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasına karar verdi.

AYM NE DEDİ?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu 21 Aralık’ta, Gezi davasından 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

Yüksek Mahkeme’nin hakkında verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruyu inceleyen AYM, Anayasa’nın 67. maddesinde güvence altına alınan “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile 19. maddesinde güvence altına alınan “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi.

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