Acun Ilıcalı’nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan ayrıldığı iddia edilmişti. Ilıcalı’nın Instagram’ın hikaye bölümünden sevgilisiyle fotoğraf paylaşması, kafa karışıklığına neden oldu. İkilinin ayrılmadıkları öne sürülüyor.
Yapımcı Acun Ilıcalı’nın yılan hikayesine dönen ilişkisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın Şeyma Subaşı’nın Ilıcalı ve kızının fotoğrafına yaptığı yorum nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.
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HULL CİTY MAÇINDAN PAYLAŞIM YAPTI
Dün Hull City’nin kendi sahasında Norwich City’i ağırladığı maç için İngiltere’ye giden Ilıcalı’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar adeta ortalığı karıştırdı.
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Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı ve torunu Begüm’ün yanı sıra Ayça Çağla Altunkaya ile olan bir fotoğrafını da paylaştığı görüldü.
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AYRILMADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ
Bu paylaşımın ardından çiftin ilişkisi hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
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İddiaya göre çiftin ayrılmadığı, aksine ilişkilerine dolu dizgin devam ettikleri öne sürüldü.
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Diğer yandan Ilıcalı’nın keyfinin hayli yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
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İşte o görüntüler…
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