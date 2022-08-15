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Acun Ilıcalı’nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor

Acun Ilıcalı’nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor
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15 Ağustos 2022 - 12:47

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan ayrıldığı iddia edilmişti. Ilıcalı’nın Instagram’ın hikaye bölümünden sevgilisiyle fotoğraf paylaşması, kafa karışıklığına neden oldu. İkilinin ayrılmadıkları öne sürülüyor.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 1

Yapımcı Acun Ilıcalı’nın yılan hikayesine dönen ilişkisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 2

Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın Şeyma Subaşı’nın Ilıcalı ve kızının fotoğrafına yaptığı yorum nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 3

HULL CİTY MAÇINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Dün Hull City’nin kendi sahasında Norwich City’i ağırladığı maç için İngiltere’ye giden Ilıcalı’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar adeta ortalığı karıştırdı.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 4

Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı ve torunu Begüm’ün yanı sıra Ayça Çağla Altunkaya ile olan bir fotoğrafını da paylaştığı görüldü.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 5

AYRILMADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu paylaşımın ardından çiftin ilişkisi hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 6

İddiaya göre çiftin ayrılmadığı, aksine ilişkilerine dolu dizgin devam ettikleri öne sürüldü.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 7

Diğer yandan Ilıcalı’nın keyfinin hayli yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 8

İşte o görüntüler…

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 9

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 10

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 11

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 12

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 13

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 14

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 15

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 16

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 17

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 18

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 19

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 20

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 21

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 22

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle sürpriz paylaşımı ortalığı karıştırdı! Herkes girip hikayesine bakıyor - Sayfa 23

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