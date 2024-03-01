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Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’ı çok kızdıracak itiraf

Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’ı çok kızdıracak itiraf
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Haziran 2024 - 16:07

Acun Ilıcalı Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım’ı Ali Koç ile canlı yayına davet etmiş, “Eğer çıkarsa ben hiçbir şey bilmiyorum” demişti. Seçimden önceki gece sürpriz bir kararla Ali Koç’la Aziz Yıldırım’ın canlı yayına çıkmasının ardından Acun Ilıcalı’dan yeni açıklama geldi.

Fenerbahçe’de heyecanlı geçen kongre süreci bitti ve Ali Koç 3. Kez Fenerbahçe Başkanı seçildi. Seçim öncesi rakibi Aziz Yıldırım’ı defalarca canlı yayına davet eden Ali Koç hep olumsuz yanıt almıştı.

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Ali Koç’un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı da katıldığı bir televizyon programında “Eğer Aziz Yıldırım Ali Koç’la canlı yayına çıksın ben hiçbir şey bilmiyorum” demişti.

Yıldırım, sürpriz bir kararla seçimden önceki gece Habertürk’te Ali Koç’la canlı yayına çıktı. Türkiye’nin kilitlendiği program yaklaşık 1 saat sürdü.

“AZİZ YILDIRIM’I TAHRİK ETMEK İÇİN SÖYLEDİM”

Yıldırım’ın bu hamlesinden sonra gözler Acun Ilıcalı’ya çevrildi.

Ilıcalı seçimden sonra yaptığı açıklamada “Sayın Aziz Yıldırım, başkanımızla yayına çıkarsa ‘ben bir şey bilmiyorum’ dedim. Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar burdan da ‘ben bir şey bilmiyorumu’ almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım sayın yıllarımı canlı yayına çıkarmaktı. Benim amacım sayın Yıldırım’ı tahrik ve teşvik ederek Ali Koç’la canlı yayına çıkartmaktı. Amacımızı ulaştığımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’ı çok kızdıracak itiraf
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