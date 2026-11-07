Acun Ilıcalı Bombayı Patlattı! Survivor 2027’de Turabi ve Ogeday Sürprizi

Survivor 2027 sezonu için hazırlıklar sürerken Acun Ilıcalı’dan yarışmanın takipçilerini heyecanlandıran açıklama geldi. 21 yıllık Survivor tarihinde ilk kez uygulanacak yeni formatta Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken takım kaptanları olacak. 20 yarışmacının mücadele edeceği sezonda büyük ödül ise 10 milyon TL olarak açıklandı.

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor, 2027 sezonunda köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosuyla yeni sezonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Turabi ve Ogeday kaptanlık yapacak

Survivor’ın eski şampiyonlarından Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken, 2027 sezonunda karşı takımların kaptanları olarak yarışacak. 2014 ve 2015 yıllarında şampiyonluk yaşayan Turabi ile 2017 ve 2024 All Star sezonlarının kazananı Ogeday, takımlarını zafere taşımak için mücadele edecek.

İki iddialı ismin kaptanlık rekabetinin yeni sezonun en çok konuşulan konularından biri olması bekleniyor.

21 yıllık Survivor formatı değişiyor

Survivor 2027’de toplam 20 yarışmacı yer alacak. Yarışmacılar, Turabi ve Ogeday’ın kaptanlığında 10’ar kişilik iki ayrı takıma ayrılacak.

Yeni formatın dikkat çeken ayrıntılarından biri ise kaptanların ödül mücadelesine doğrudan katılmayacak olması. Takımlar, parkurlarda karşı karşıya gelirken kaptanlar liderlik görevlerini üstlenecek.

Büyük ödül 10 milyon TL

Yeni sezonun en dikkat çekici detaylarından biri de büyük ödül oldu. Survivor 2027’de yarışmacılar, 10 milyon TL değerindeki ödülü kazanabilmek için zorlu parkurlarda ve ada şartlarında mücadele edecek.

Survivor 2027 ne zaman başlayacak?

Acun Ilıcalı’nın duyurusuna göre Survivor 2027’nin ilk bölümü 1 Ocak 2027 tarihinde ekranlara gelecek. Yeni yarışmacılar, iki güçlü kaptan ve değişen yarışma sistemiyle Survivor’ın yeni sezonu şimdiden merak konusu oldu.