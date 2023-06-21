AÇILIŞI FATİH ERKOÇ YAPTI…

BUGÜN, GÜNLERDEN “SANAT”

Müzik dünyasının müstesna iki ismi Fatih Erkoç ve Sinan Erkoç yıllardır Bodrum’da yaşamlarını sürdürüyor. Sevilen yorumcu Sinan Erkoç’un eşi Arzu Erkoç’un Mai Atölye Pachword Grubu ile birlikte Bodrum Midtown’da açtığı “Müziğin Dili” Sergisi büyük ilgi topladı. Arzu Erkoç’un ev sahipliği yaptığı serginin açılış kurdelasını usta yorumcu Fatih Erkoç kesti. Erkoç kardeşler hem sergiyi gezdi hem de sergi üzerine kritik yaptı. Fatih Erkoç, yengesinin eserlerinin de yer aldığı eserleri çok beğendiğini dile getirdi. Dünya Müzik Günü’nde açılan sergi, 24 Haziran’a kadar Bodrum Midtown’da açık kalacak.

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