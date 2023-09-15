Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Aboubakar’ın Türkiye’ye neden dönmediği açıklandı

Aboubakar’ın Türkiye’ye neden dönmediği açıklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
15 Eylül 2023 - 10:39

Vincent Aboubakar, ailevi sebeplerden dolayı milli takım sonrasında İstanbul’a dönmemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş, Aboubakar’ın Fransa’ya gittiğini ve gelişmenin izinleri doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Beşiktaş, dev mücadele öncesi Vincent Aboubakar’ın Türkiye’ye neden dönmediğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş, “Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz” denildi.

Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Nejat İşler hastanelik oldu!Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Nejat İşler hastanelik oldu!

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli Takım sonrasında takıma henüz dönmeyen Kamerunlu yıldızın Trabzonspor maçında oynaması beklenmediği ve futbolcunun İstanbul’a cuma günü dönmesi bekleniyor.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Nejat İşler hastanelik oldu!Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Nejat İşler hastanelik oldu!
Nisa Bölükbaşı’ndan bomba Survivor 2024 açıklaması! Şampiyonluğu çok tartışılmıştı…Nisa Bölükbaşı’ndan bomba Survivor 2024 açıklaması! Şampiyonluğu çok tartışılmıştı…
Mısır’ın plajlarıyla ünlü turistik kentinde bir kadın, köpek balığı saldırısına uğradıMısır’ın plajlarıyla ünlü turistik kentinde bir kadın, köpek balığı saldırısına uğradı
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretmen ataması açıklamasıMilli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretmen ataması açıklaması
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibinden oyuncu aldıGalatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibinden oyuncu aldı
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !