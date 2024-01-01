Abdulkadir Selvi Süper Kupa krizine dahil oldu! ‘İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?..’

Abdulkadir Selvi’den Süper Kupa tepkisi geldi. “Üç kuruş para uğruna bir spor olayını rezalete dönüştürdünüz” ifadelerini kullanan Abdulkadir Selvi, “Peki istifa etmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da “Atatürk pankartı” ve “Atatürk tişörtü” krizi nedeniyle oynanmayan Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik getirilen eleştirilere tepki gösterdi.
Söz konusu maçın takımların ve Futbol Federasyonu’nun “cebine yüklü bir miktar para gireceği için” Suudi Arabistan’da oynanma kararı alındığını belirten Selvi, “Eğer bir olayda Mehmet Büyükekşi varsa bir kriz, Ali Koç varsa iki kriz demektir. Üç kuruş para uğruna bir spor olayını rezalete dönüştürdünüz, peki istifa etmeyi düşünüyor musunuz?” ifadelerini kullandı.
Selvi, “Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Süper Kupa’nın Samsun’da ya da Cumhuriyet’in başkenti olarak Ankara’da oynanması daha şık olurdu. İlk düğme yanlış iliklendi. Ondan sonra yanlışlar üst üste geldi” diye başladığı yazısında şunları kaydetti:
“Ama bundan kamuoyunun hiç haberi olmadı. Sanki Erdoğan, Suudi Arabistan rejimine söz vermiş, o nedenle iki güzide takımımız Arabistan’da maç yapmak zorunda kalmış gibi bir hava oluştu. Algı operasyonu başladı. Oysa sonradan ortaya çıktı ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarına Süper Kupa maçını Suudi Arabistan’da oynamaları karşılığında 4 milyon dolar bir para kazanılacağı teklifini iletiyor. Başkanlar kabul ediyor.”
“BU SÜREÇTE BİR KEZ DAHA ANLADIM Kİ, FUTBOL SADECE FUTBOL DEĞİLDİR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da maçı Suudi Arabistan’da oynanmasını istemediğini Rıdvan Dilmen’in sözlerini hatırlatan Selvi, Türkiye ile Suudi Arabistan Futbol Federasyonları arasında 20 Ekim 2023 tarihinde bir protokol imzalandığını ve Maçtan önce İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşmaya varıldığını, İstiklal Marşı’nı Norm Ender’in okuması kararlaştırıldığını yazdı. Maç günü ise operasyon başlatıldığını ileri süren Selvi, “Bu süreçte bir kez daha anladım ki, Futbol sadece futbol değildir” diye yazdı.
“ŞİMDİ KONUŞMAYACAKSINIZ DA NE ZAMAN KONUŞACAKSINIZ?”
“Bakın bunca olay yaşandı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ağızlarını açıp tek bir kelime konuşmadılar. Şimdi susma zamanı mı?” diye tepki gösteren Selvi, “Mehmet Büyükekşi, Ali Koç ve Dursun Özbek buradan size sesleniyorum: Şimdi konuşmayacaksınız da ne zaman konuşacaksınız?” diye sordu. Selvi, “Eğer bir olayda Mehmet Büyükekşi varsa bir kriz, Ali Koç varsa iki kriz demektir. Üç kuruş para uğruna bir spor olayını rezalete dönüştürdünüz. Peki istifa etmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.