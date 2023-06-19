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Abdulkadir Selvi faizle ilgili tahminlerini paylaştı! ‘Hatta piyasalara bir mesaj için…’

Abdulkadir Selvi faizle ilgili tahminlerini paylaştı! ‘Hatta piyasalara bir mesaj için…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Haziran 2023 - 10:48

“Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullanan Abdulkadir Selvi, “Hatta piyasalara bir mesaj olması açısından önden yüklemeli bir faiz oranı da olabilir. Ama bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum” diye yazdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik” açıklamasıyla tartışılmaya başlanan piyasalardaki faiz artırımı beklentisini değerlendirdi.

Selvi, “Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum. Hatta piyasalara bir mesaj olması açısından önden yüklemeli bir faiz oranı da olabilir. Ama bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum” ifadesini kullandı.

“Mehmet Şimşek’in zaman ve sabır telkin etmesinden ve yumuşak geçişten bunu anlıyorum” diyen Selvi sözlerine şöyle devam etti:

“Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak. Böylece ulusal ve uluslararası piyasalara, reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor mesajı verilecek. Ama piyasalara bir şok yaşatılmayacak diye düşünüyorum.”

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