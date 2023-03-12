ABD’li General Suriye’nin kuzeydoğusunu ziyaret etti

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla da Suriye’nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenledi.

CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada Kurilla’nın ziyaretinin 8 Mart’ta gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

ABD’li komutanın bölgede ‘ABD birlikleri ve terör örgütü DEAŞ’la mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri’ ziyaret ettiği aktarıldı.

Aynı açıklamada Kurilla’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Haseke’yi ziyaret ettiği bilgisi de yer aldı

ABD’li komutanın DEAŞ’lı ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

‘İlk elden, çocukların ne kadar kötü koşullarda yaşadığını gördüm. Hol Kampı insanların çektiği acıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tek kalıcı çözüm, buradaki kişilerin zamanlı ve başarılı bir şekilde kendi ülkelerine iade edilmesi.’

TÜRKİYE AÇIKLAMA İSTEMİŞTİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake 6 Mart’ta Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in cumartesi günü Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama istenmişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da Milley’in ABD üssünü ziyaretini ‘gayri meşru’ olarak tanımlayarak ‘ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne’ yönelik olduğunu belirterek kınamıştı.