Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

ABD’den korkutan açıklama: 1 milyon kişi ölebilir

ABD’den korkutan açıklama: 1 milyon kişi ölebilir
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
31 Ekim 2023 - 18:14
ABD’nin Hiroşima’ya atılandan 24 kat güçlü yeni nükleer silahlar geliştirdiği duyuruldu. Bombanın 1 milyon kişiyi öldürebilecek güçte olduğu açıklandı.
İsrail ile HAMAS ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşlar bütün dünya tarafından endişeyle takip edilirken, çatışmaların yeni bir dünya savaşı yaratacağından korkuluyor.Bu korkuların gölgesinde ABD’den gelen bir haber endişeleri daha da artırdı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ABD’nin yeni nükleer silahlar geliştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ABD’nin 1945’te Hiroşima’ya attığı atom bombasından 24 kat daha güçlü bir silah geliştirdiği belirtildi.Pentagon, “Başkan’a başka alternatif seçenekler de sunacağız” açıklamasını yaptı. Pentagon’un halen geliştirdiği B-21 Raider savaş uçağından atılacak B61-13 isimli atım bombasının 360 kilotonluk bir tahribata yol açacağı bildirildi.

screenshot-3-002.png

ÇİN KARŞI HAMLE YAPIYORPentagon’un bu açıklamalarının Çin’in nükleer savaş başlıklarını 2030 yılına kadar iki kat artıracağını duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti. Çin nükleer savaş başlıklarının sayısının 2030’a kadar 1000’i geçmesinin planladığını duyurmuştu.Pentagon’un bu açıklamasında, “B61-13 bombaları Başkan’a belirli sert ve geniş alanlı askeri hedeflere karşı ek seçenekler sunarak düşmanların caydırıcılığını ve müttefik ve ortakların güvencesini güçlendirecektir” denildi.Pentagon’dan açıklamayı yapan John Plumb Çin ya da Rusya’nın yeni silahlarıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Ancak ABD’nin yeni silah ve mühimmat geliştirmesi ABD’nin bünyesindeki nükleer silahların sayısını artırmayacak zira ABD’nin diğer nükleer silahlarının kullanılamaz duruma getirileceği kaydedildi.1 MİLYON KİŞİ ÖLEBİLİRDaily Mail’de yer alan habere göre ise, geliştirilen yeni atom bombasının etkisinin çok büyük olacağı yazıldı. Haberde bombanın 1 milyon kişiyi öldürebileceği belirtilirken yer altındaki hedeflerin de vurulabildiğine dikkat çekildi.Diğer yandan yaklaşık 5.5 kilometre çapındaki bir alanı etkileyebilecek atom bombasının çok ciddi bir radyoaktif kalıntı bırakabileceği kayıtlara geçti.6rozmceqd5dgrcrxm6ullzpjxu.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suna Yıldızoğlu’ndan tokat gibi cevap. Takipçisi ‘İngiliz dedelerini buralardan sepetledik’ dediSuna Yıldızoğlu’ndan tokat gibi cevap. Takipçisi ‘İngiliz dedelerini buralardan sepetledik’ dedi
Çin İsrail’i haritadan sildiÇin İsrail’i haritadan sildi
Tapusu olanlar dikkat! Gecikme faizi işletiliyorTapusu olanlar dikkat! Gecikme faizi işletiliyor
Mehmet Şimşek iddiası: Erdoğan uyardı! ‘Somut sonuç alınamayınca…’Mehmet Şimşek iddiası: Erdoğan uyardı! ‘Somut sonuç alınamayınca…’
Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılarDilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur’un evini bastı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suna Yıldızoğlu’ndan tokat gibi cevap. Takipçisi ‘İngiliz dedelerini buralardan sepetledik’ dedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çin İsrail’i haritadan sildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den korkutan açıklama: 1 milyon kişi ölebilir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tapusu olanlar dikkat! Gecikme faizi işletiliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük aşkını tek kalemde sildi. İlk açıklama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Şimşek iddiası: Erdoğan uyardı! ‘Somut sonuç alınamayınca…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özcan Deniz’den videolu cevap.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD üssüne SİHA saldırısı! Açıklama geldi…
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk gazeteciye İsrail askerlerinden canlı yayında şok tehdit! Tüfeklerindeki lazerle hedef aldılar!Ekim 31, 2023-12:16 pm
Litresi 40 lirayı aşmıştı! Motorine indirim geldi…Ekim 31, 2023-9:56 am
İçişleri Bakanı açıkladı: 28 ilde 60 binden fazla jandarma ile dev operasyonEkim 31, 2023-9:53 am
Sinan Oğan hangi siyasi partinin başına geçmeye hazırlanıyor?Ekim 31, 2023-9:52 am
Asgari ücret zammı ile ilgili sürpriz rakam! 20 Kasım işaret edildiEkim 31, 2023-9:48 am
Ünlü isim eşini aldattı: Karısı gözyaşları içinde ihanet görüntülerini paylaştı!Ekim 31, 2023-9:44 am
Suç örgütünü yargılıyor! Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan’a mafya mı çarptı?Ekim 30, 2023-1:56 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !