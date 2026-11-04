ABD’de Dengeler Değişti! Trump Yönetimini Zorlu Soruşturmalar Bekliyor

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin ardından siyasi gündem hareketlendi. Demokratların Kongre’de çoğunluğu elde etmesiyle birlikte Başkan Donald Trump yönetimine yönelik yeni soruşturmaların gündeme gelmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin başkanlığına geçmesi beklenen Demokrat Kongre üyesi Robert Garcia, Trump yönetimine dikkat çeken bir mesaj göndererek, “Avukatlarınızı hazırlayın” ifadelerini kullandı.

Robert Garcia’dan Trump yönetimine açık mesaj

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Robert Garcia, seçim sonuçlarının ardından Cumhuriyetçilere ve Trump yönetimine yönelik sert bir çıkış yaptı. Garcia’nın İngilizce “Lawyer up!” sözleriyle yaptığı açıklama, “Avukatlarınızı hazırlayın” şeklinde yorumlandı.

Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanmasıyla Denetim Komitesi’nin kontrolünü ele geçirmesi beklenirken, Garcia’nın açıklaması yeni dönemde Beyaz Saray’a yönelik denetimlerin artırılacağının işareti olarak değerlendirildi.

Trump yönetimi hakkında hangi dosyalar incelenecek?

Garcia’nın gündeminde Trump yönetiminin çeşitli faaliyetlerine ilişkin önemli başlıklar bulunuyor. Bunların başında Elon Musk’ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) kapsamındaki çalışmaları geliyor.

Ayrıca Trump ailesinin ticari ilişkileri, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) uygulamalarına yönelik istismar iddiaları ve Jeffrey Epstein skandalı da incelenmesi planlanan konular arasında yer alıyor.

Garcia, daha önce yaptığı açıklamalarda soruşturma hazırlıklarının uzun süredir devam ettiğini belirtmişti. Demokratların sıfırdan başlamayacağını vurgulayan Garcia, kamuoyunun bildiği çalışmaların yanı sıra aylardır gizlilik içinde yürütülen kapsamlı incelemelerin de bulunduğunu ifade etmişti.

Kongre’nin soruşturma yetkileri genişliyor

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, federal hükümetin faaliyetlerini denetleyen en önemli Kongre organları arasında bulunuyor. Komite, kamu görevlilerini ifadeye çağırabiliyor, resmi belgeleri talep edebiliyor ve gerektiğinde yasal bağlayıcılığı bulunan celpler çıkarabiliyor.

Cumhuriyetçilerin son iki yıldır Kongre’nin her iki kanadında çoğunluğu elinde tutması, Demokratların Trump yönetimine yönelik denetim girişimlerini sınırlandırıyordu. Ara seçimlerin ardından çoğunluğun değişmesiyle Demokratların komite başkanlıklarını ve soruşturma gündemini belirleme imkânının artması bekleniyor.

Garcia, Kongre’nin mahkemelere başvurma, celp çıkarma ve Kongre’ye itaatsizlik durumunda yasal yaptırım süreçlerini işletme yetkilerine sahip olduğunu da hatırlatmıştı.

Senato’dan da Trump yönetimine “celp” mesajı

Trump yönetimine yönelik soruşturma sinyalleri Temsilciler Meclisi ile sınırlı kalmadı. Senato Finans Komitesi’nin başkanlığını üstlenmesi beklenen Demokrat Senatör Ron Wyden da seçimlerin ardından sosyal medya hesabından tek kelimelik bir paylaşım yaptı.

Wyden’ın “Subpoenas” (Celpler) ifadesiyle yaptığı paylaşım, Demokratların Senato’daki çoğunluklarını kullanarak Trump yönetiminden belge ve ifade talep etmeye hazırlandıkları şeklinde yorumlandı.

Trump’ı nasıl bir süreç bekliyor?

Demokratların Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi, Donald Trump’ın başkanlık yetkilerini ortadan kaldırmıyor. Ancak Beyaz Saray’ın faaliyetlerinin denetlenmesi ve yönetim hakkındaki iddiaların araştırılması açısından önemli bir değişim anlamına geliyor.

Yeni dönemde Demokratların, Kongre komiteleri aracılığıyla federal kurumların çalışmalarını, yönetimin aldığı kararları ve kamu kaynaklarının kullanımını incelemesi bekleniyor. Bu süreçte üst düzey yetkililerden ifade vermeleri ve ilgili belgeleri teslim etmeleri istenebilecek.

Öte yandan Kongre tarafından soruşturma başlatılması, tek başına herhangi bir kişinin suç işlediği veya suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Soruşturmaların kapsamı ve olası hukuki sonuçları, elde edilecek kanıtlara ve yürütülecek yasal süreçlere bağlı olacak.