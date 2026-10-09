ABD’de 90 Yıl Sonra Bir İlk! İnfazı Herkesin Gözü Önünde Yapmayı Planlıyorlar

ABD’de idam cezası ve infaz yöntemlerine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. 2009 yılında Texas’taki Fort Hood Üssü’nde düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan hüküm giyen eski asker Nidal Hasan’ın kurşuna dizilerek idam edilmesi planlanıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in infazın kamuoyuna açık olabileceğini söylemesi ise ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hasan’ın askeri infaz yöntemiyle idam edilmesini onayladığının açıklanmasının ardından gözler sürecin nasıl yürütüleceğine çevrildi. Hegseth’in açıklamaları, yaklaşık 90 yıldır uygulanmayan halka açık infaz yönteminin yeniden gündeme gelebileceği yorumlarına yol açtı.

Savunma Bakanı Hegseth: “İnsanlar İzleyebilecek”

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Real America’s Voice’a verdiği röportajda Nidal Hasan’ın planlanan infazıyla ilgili konuştu. Hegseth, insanların infazı izleyebilmesine olanak sağlanacağını belirterek kamuoyuna açık bir uygulamanın gündemde olduğunu ifade etti.

Hegseth açıklamasında, “İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ancak infazın kimlere açık olacağı henüz netlik kazanmadı. İzlemenin yalnızca belirli kişilerin katılımıyla mı gerçekleştirileceği, internet üzerinden mi yayımlanacağı ya da televizyondan canlı yayın yapılıp yapılmayacağı konusunda ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ABD’de Halka Açık İnfaz En Son 1936’da Yapıldı

ABD’de halka açık son infazın 1936 yılında gerçekleştirildiği belirtiliyor. Kentucky eyaletinde Rainey Bethea, tecavüz suçundan hüküm giymesinin ardından asılarak idam edilmişti. Bu olay, ülkede halka açık gerçekleştirilen son infaz olarak kayıtlara geçti.

Kurşuna dizme yöntemiyle gerçekleştirilen son askeri infaz ise 1945 yılında yaşandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa’da firar ettiği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan ABD askeri Eddie Slovik, kurşuna dizilerek idam edildi.

Nidal Hasan için planlanan infazın kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilmesi halinde, ABD’de onlarca yıldır görülmeyen bir uygulama yeniden gündeme gelmiş olacak.

Fort Hood Saldırısında 13 Kişi Hayatını Kaybetmişti

Eski ordu psikiyatristi ve binbaşı Nidal Hasan, Kasım 2009’da Texas’taki Fort Hood askeri üssünde düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı. Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirirken 32 kişi de yaralandı.

Askeri jüri tarafından suçlu bulunan Hasan hakkında verilen ölüm cezası, ABD’de uzun süredir tartışılan askeri infaz uygulamalarını yeniden gündeme taşıdı.

Hasan’ın, Irak ve Afganistan’daki askeri operasyonlara karşı çıktığı ve Afganistan’daki görevine gitmesine kısa süre kala saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırıda Vuruldu, Kısmen Felç Kaldı

Filistinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Nidal Hasan, saldırının ardından polis tarafından vuruldu. Bu nedenle kısmen felç kalan Hasan, o tarihten bu yana tekerlekli sandalye kullanıyor.

Şu anda 56 yaşında olan Hasan’ın infazının 3 Aralık’ta gerçekleştirilmesinin beklendiği haberde aktarıldı. Ancak infazın kesin takvimi ve halka açık uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

ABD’de İdam Yöntemleri Yeniden Tartışılıyor

ABD’de Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle gerçekleştirilen infaz girişiminden sağ kurtulan Christa Pike olayı da idam uygulamalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşımıştı.

Nidal Hasan’ın kurşuna dizilerek idam edilmesi planı ve Savunma Bakanı’nın halka açık infaz açıklaması, ülkede infaz yöntemleri ve kamuoyunun bu sürece dahil edilmesi konusunda yeni soruları beraberinde getirdi.

İnfazın nasıl gerçekleştirileceği, kimlerin izleyebileceği ve halka açık erişimin hangi yöntemle sağlanacağı ise önümüzdeki dönemde netleşmesi beklenen başlıklar arasında yer alıyor.