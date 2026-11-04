ABD Tarihine Geçti! İlk Siyahi Kadın Vali Keisha Lance Bottoms Oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde ara seçimlerin sonuçları açıklanmaya devam ederken Georgia eyaletinden tarihi bir haber geldi. Demokrat Parti’nin adayı Keisha Lance Bottoms, resmi olmayan sonuçlara göre Georgia Valisi seçilerek ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi olmayı başardı. Seçim zaferiyle birlikte eyaletin yönetimi de 24 yıl aradan sonra Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçti.

Georgia’da Tarihi Değişim Yaşandı

ABD’de gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokrat Parti önemli kazanımlar elde ederken Georgia eyaletindeki sonuçlar ülke gündeminin öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.

Cumhuriyetçi rakibi Rick Jackson karşısında üstünlük sağlayan Keisha Lance Bottoms, Georgia’nın yeni valisi seçildi. Bu sonuçla Bottoms, eyalet tarihinde vali seçilen ilk kadın ve ilk siyahi isim olarak kayıtlara geçti.

Aynı zamanda ABD tarihinde bu göreve gelen ilk siyahi kadın vali unvanını da kazanan Bottoms’ın zaferi, Demokrat Parti açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Atlanta Belediye Başkanlığından Valiliğe Uzanan Yol

Siyasi kariyerinde önemli görevler üstlenen Keisha Lance Bottoms, 2018-2022 yılları arasında Georgia’nın en büyük kenti Atlanta’da belediye başkanlığı yaptı.

Belediye başkanlığı döneminde Cumhuriyetçilerin eleştirileri ve siyasi saldırılarıyla karşı karşıya kalan Bottoms, buna rağmen Demokrat Parti içerisindeki etkisini korumayı başardı.

Bu seçimde elde ettiği başarıyla siyasi kariyerinde yeni bir döneme adım atan Bottoms, görev süresi sona erecek Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp’in yerini alacak.

Barack Obama’dan Destek Geldi

Demokrat Parti’nin Georgia’yı kazanmak için yürüttüğü seçim çalışmalarında Keisha Lance Bottoms’a önemli isimlerden destek geldi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama da yayımladığı video mesajla Bottoms’a desteğini açıkladı. Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinin de destek verdiği aday, seçim yarışını kazanarak Georgia’da tarihi bir değişimin önünü açtı.

Georgia’da son olarak 1998 yılında Demokrat bir aday valilik seçimini kazanmıştı. Bottoms’ın zaferiyle eyalette 24 yıl sonra yönetim yeniden Demokratların eline geçti.

New York’ta Demokrat Vali Kathy Hochul Koltuğunu Korudu

ABD’deki ara seçimlerde Demokrat Parti’nin önemli başarılarından biri de New York’ta yaşandı.

Eyaletin mevcut Demokrat Valisi Kathy Hochul, Cumhuriyetçi rakibi Bruce Blakeman karşısında üstünlük sağlayarak görevini sürdürme hakkı kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Hochul, dört yıl daha New York Valiliği görevini üstlenecek. Böylece Demokrat Parti, önemli eyaletlerden birinde daha seçim zaferi elde etmiş oldu.

Hochul, 2021 yılında dönemin Valisi Andrew Cuomo’nun istifasının ardından New York’un ilk kadın valisi olarak göreve gelmişti. 2022 seçimlerinde Cumhuriyetçi Lee Zeldin’i geride bırakarak tam dönem için seçilen Hochul, son sonuçlarla birlikte koltuğunu bir kez daha korudu.

Demokratlar Ara Seçimlerde Gücünü Artırdı

ABD genelinde oy sayımı devam ederken Georgia ve New York’tan gelen sonuçlar Demokrat Parti’nin önemli kazanımları arasında yer aldı.

Özellikle Keisha Lance Bottoms’ın tarihi zaferi, hem Georgia siyasetinde hem de ABD tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak öne çıktı.