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ABD tarihinde bir ilk! Büyük jüri Trump kararını verdi, polis alarma geçti…

ABD tarihinde bir ilk! Büyük jüri Trump kararını verdi, polis alarma geçti…
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31 Mart 2023 - 9:57

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Stormy Daniels’a yapılan 130 bin dolarlık ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili mahkemeye çıkacak. Trump ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan olurken, polis “olağandışı düzensizliğe” karşı alarma geçti. Öte yandan Trump taraftarlarının beklenen protestoları başladı

ABD eski başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda tutuklanmayı beklediğini açıklayarak ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Takipçilerini protestoya çağıran Trump hakkındaki iddiaları reddederek savcıları ‘yozlaşmış ve politik’ olmakla suçlamıştı.

BÜYÜK JÜRİ KARARINI VERDİ

Hem ABD’de hem dünyada gözler günlerdir büyük jüriden gelecek karar çevrilmişti…

New York Büyük Jürisi bugün merakla beklenen kararını açıkladı ve Donald Trump’ın Stormy Daniels’a 130 bin dolarlık ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili suçlamaların araştırılmasına ve bu yüzden bir dava açılmasına karar verdi.

ABD tarihinde bir ilk Büyük jüri Trump kararını verdi, polis alarma geçti...

ABD TARİHİNDE BİR İLK

Trump böylece ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan oldu.

Florida’da yaşayan Trump’ın New York’ta mahkemeye çıkması gerekecek. New York’taki savcılık, yapılan ödemenin kayda geçirilişinde sahtecilik yapılıp yapılmadığını araştırıyordu. ABD’de bir suçu örtbas etmeye çalışmak, o suçun niteliği ne olursa olsun daha ciddi bir yasal sürecin başlamasına neden olabiliyor. Suç duyurusunda bulunup bulunmama kararı New York Şehri Bölge Savcısı Alvin Bragg’a ait idi. Bragg soruşturmayla ilgili yeterli kanıt olup olmadığını araştıran büyük bir jüri kurmuştu.

TRUMP: BU SEÇİMLERE MÜDAHALE

Trump büyük jürinin kararının ‘seçimlere bir müdahale’ olduğunu öne sürerek, “Bu tarihteki en üst düzeydeki siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir. Manhattan Bölge Savcısı Joe Biden’ın kirli işini yapıyor.” açıklamasında bulundu.

76 yaşındaki eski ABD başkanı hakkındaki iddiaları yalanlayarak ‘tamamen masum’ olduğunu belirtti.

Demokratlar zulüm iddialarına cevap verdi ve Trump’ın yasayı çiğnemesi durumunda herhangi bir Amerikalı gibi hakim karşısında çıkması gerektiğini vurguladı.

ABD tarihinde bir ilk Büyük jüri Trump kararını verdi, polis alarma geçti...

MERAK EDİLEN SORULAR: KELEPÇE TAKILACAK MI? ADAY OLABİLECEK Mİ?

Trump’ın önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılmadan önce yetkililere teslim olması, parmak izinin alınması ve sabıka fotoğrafının çekilmesi bekleniyor.

İngiliz Telegraph gazetesi Trump’ın muhtemelen kefaletle serbest bırakılmasının beklendiğini yazarken, Guardian gazetesi eski başkana kelepçe takılıp takılmayacağının belli olmadığını belirtti.

Stormy Daniels davası, yeniden aday olmak istediği bu dönemde Trump’ı zora sokabilir. Ancak ABD yasalarına göre suçlu bulunan biri bile başkan adayı olabiliyor.

ABD tarihinde bir ilk Büyük jüri Trump kararını verdi, polis alarma geçti...

Florida, Palm Beach’teki protestolardan bir kare

ABD ALARMA GEÇTİ! POLİSE TALİMAT: OLAĞANDIŞI DÜZENSİZLİĞE KARŞI HAZIRLIKLI OLUN

Eski bir başkanının tutuklanma olasılığı ABD’yi alarma geçirirken, New York polisinden “olağandışı düzensizliğe” karşı hazırlıklı olması istendi.

Bugün Mahkeme önünde çok sayıda polis olduğu ve üst düzey güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Büyük jürinin kararını açıklaması sonrası Trump taraftarları ABD’nin bir çok bölgesinde sokaklara inerek protesto düzenlediler.

ABD tarihinde bir ilk Büyük jüri Trump kararını verdi, polis alarma geçti...

Gerçek ismi Stephanie Clifford olan Stormy Daniels, Trump ile ilişkisi konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin Dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını iddia etmişti. Daniels Trump ile ilişki yaşadığını iddia ederken eski başkanın avukatı bu iddiayı “şiddetli bir şekilde” reddediyor.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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