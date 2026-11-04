ABD Seçim Sonuçları İran’ın Gündeminde! Kalibaf’tan Dikkat Çeken Mesaj

ABD’de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin ardından siyasi dengeler değişirken, İran’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirme geldi. Resmî olmayan sonuçlara göre Demokratların Senato’da çoğunluğu elde etmesi, Donald Trump yönetiminin politikalarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İran’dan Trump yönetimine sert uyarı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD halkının seçimlerde savaş karşıtı bir tutum ortaya koyduğunu savundu.

Kalibaf, Amerikan yönetiminin halkın iradesini dikkate alması gerektiğini belirterek, “Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İran’ın hayır demesi kabusa dönüşebilir”

ABD yönetiminin dış politikasını da eleştiren Kalibaf, Washington’ın uluslararası güç odaklarının çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ve kendi halkının iradesini görmezden gelmesi durumunda İran’ın sert karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

Kalibaf’ın açıklamaları, iki ülke arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde dikkat çekti.

Demokratlar Senato’da çoğunluğu kazandı

ABD Kongre ara seçimlerinin resmî olmayan sonuçlarına göre Demokrat Parti, Senato’da 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etti.

İran yönetimi ise seçimlerden çıkan tabloyu Amerikan halkının savaş politikalarına yönelik tepkisinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.