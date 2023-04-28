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ABD ordusuna ait 2 helikopter Alaska’da çarpıştı! 3 asker öldü…

ABD ordusuna ait 2 helikopter Alaska’da çarpıştı! 3 asker öldü…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Nisan 2023 - 15:04
ABD ordusuna ait 2 helikopterin Alaska’da eğitim uçuşundan dönerken çarpışması sonucu 3 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

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