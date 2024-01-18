Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

ABD Husilere ait füzeleri vurdu

ABD Husilere ait füzeleri vurdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
18 Ocak 2024 - 12:22
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen’de İran destekli Husiler tarafından fırlatmak üzere konuşlandırılmış 14 füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD, Yemen’deki Husilere yönelik operasyonları sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz’de ABD ve ortaklarına ilişkin saldırılara karşı devam eden çok uluslu çabalar kapsamında CENTCOM’un dün yerel saatle 23.59 sıralarında Yemen’de Husilerin mevzilerine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden ateşlenmek üzere konuşlandırılmış 14 füzenin etksiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, “Fırlatma rampasındaki füzeler, bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması gemileri için yakın bir tehdit oluşturmaktaydı ve herhangi bir zamanda ateşlenebilirdi. ABD güçleri bu sebeple kendilerini savunmak için temel hak ve yükümlülüklerini kullandı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu operasyonların Husilerin Kızıldeniz, Babu’l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi’ndeki pervasız saldırı yeteneklerini zayıflatacağı belirtildi.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla yaptığı açıklamada, “İran destekli Husilerin eylemleri, uluslararası denizcileri tehlikeye atmaya ve Kızıldeniz’in güneyi ile çevresindeki nakliye yollarını etkilemeyi sürdürüyor. Masum denizcilerin canlarını korumaya devam edeceğiz ve halkımızı her zaman koruyacağız” dedi.

ABD’NİN YEMEN’E SALDIRILARI

ABD ve İngiltere, 12 Ocak’ta Kızıldeniz’deki saldırıları sebebiyle Yemen’deki Husilere yönelik operasyon düzenledi. Saldırılarda 5 Husi mensubunun öldüğü, 6’sının da yaralandığı açıklandı. ABD güçleri 13 Ocak’ta da Tomahawk füzeleriyle Husilere ait radar tesisine saldırı düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından 16 Ocak’ta yapılan açıklamada ise Husi kontrolündeki bölgelerinden fırlatılmak üzere konuşlandırılmış 4 gemisavar balistik füzesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Gazze’deki saldırılar sona erene İsrail’e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklayan Husilerin 19 Kasım’dan bu yana Kızıldeniz’deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilendi.

ABD dün Husileri yeniden terör örgütü listesine aldığını duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin’den Pakistan ile İran için arabuluculuk teklifiÇin’den Pakistan ile İran için arabuluculuk teklifi
Zambiya’da kolera salgını. Yüzlerce ölü varZambiya’da kolera salgını. Yüzlerce ölü var
Eski bakan açlık grevine başladı. Mahkeme zorla besleme kararı verdiEski bakan açlık grevine başladı. Mahkeme zorla besleme kararı verdi
Fed Bej Kitap: Ekonomik aktivite Kasım’dan bu yana “çok az” değiştiFed Bej Kitap: Ekonomik aktivite Kasım’dan bu yana “çok az” değişti
İsrail, Refah’ta bir ailenin evini bombaladı: 19 ölüİsrail, Refah’ta bir ailenin evini bombaladı: 19 ölü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Tatlıses’in gelininin ayna pozu olay oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD Husilere ait füzeleri vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Stres ve diş gıcırdatmanın tehlikeleri ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı Faeser ile telefonla görüştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Askeri alandaki kaçak kazıya baskın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ulaştırma bakanı yolsuzluk suçlamaları sonrası istifa etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ümraniye’de 4 katlı bina çöktü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çin’den Pakistan ile İran için arabuluculuk teklifi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ÖSYM duyurdu: DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hikmet Karaman Süper Lig’e dönüyor.
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Husilere ait füzeleri vurduOcak 18, 2024-12:22 pm
Bakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı Faeser ile telefonla görüştüOcak 18, 2024-12:18 pm
Ulaştırma bakanı yolsuzluk suçlamaları sonrası istifa ettiOcak 18, 2024-12:13 pm
Ümraniye’de 4 katlı bina çöktü!Ocak 18, 2024-12:04 pm
Çin’den Pakistan ile İran için arabuluculuk teklifiOcak 18, 2024-12:02 pm
ÖSYM duyurdu: DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandıOcak 18, 2024-12:00 pm
Hikmet Karaman Süper Lig’e dönüyor.Ocak 18, 2024-11:14 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !