A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü belli oldu iddiası

Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünün belli olduğu iddiası ortaya atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Vincenzo Montella ile 2026’ya kadar anlaşma imzalandığı önü sürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün Riva’da gerçekleştirilen toplantı sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolları ayırdı.

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, TFF’nin Vincenzo Montella ile 2026’ya dek anlaşmaya vardığını iddia etti. Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından Montella’nın İstanbul’da olduğunu yazdı.