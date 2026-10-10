A Milli Takım’da Arda Turan bombası! Shakhtar Donetsk’ten sürpriz hamle

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktör arayışları başladı. Ay-yıldızlı ekibin başına kimin geçeceği merak edilirken, Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan’ın adı gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun deneyimli teknik adamla ilgili ilk teması kurduğu öne sürülürken, Ukrayna ekibinin Turan’ı bırakmaya sıcak bakmadığı iddia edildi.

A Milli Takım’da alınan sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Vincenzo Montella ile yolların ayrılması, milli takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusunu gündemin ilk sıralarına taşıdı.

TFF’DEN ARDA TURAN İÇİN İLK TEMAS İDDİASI

Montella’nın yerine düşünülen isimler arasında Arda Turan’ın da bulunduğu öne sürüldü. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Shakhtar Donetsk’i çalıştıran genç teknik adam için ilk teması kurduğu belirtildi.

Ancak iddialara göre Shakhtar Donetsk yönetimi, Arda Turan’ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını iletti. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam edebileceği ifade edilirken, milli takımın yeni teknik direktörünün kim olacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

ARDA TURAN’IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Arda Turan, ilk önemli deneyimini Eyüpspor’da yaşadı. İstanbul temsilcisini 1. Lig’den Süper Lig’e taşıyan Turan, daha sonra Ukrayna’nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk’in başına geçti.

Shakhtar Donetsk’te gösterdiği performansla dikkat çeken 39 yaşındaki teknik adam, Ukrayna futbolunda önemli bir başarı elde etti. Turan’ın kulüp düzeyindeki performansı, A Milli Takım’ın teknik direktörlüğü için adının gündeme gelmesinde etkili oldu.

SHAKHTAR DONETSK’TE ŞAMPİYONLUK BAŞARISI

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk’in Ukrayna Ligi’nde şampiyonluğa ulaştığı belirtildi. Kulübün son dört yılda üçüncü kez lig şampiyonluğu yaşadığı ve toplam şampiyonluk sayısını 16’ya çıkardığı aktarıldı.

Milli takımın başına geçmesi ihtimaliyle gündeme gelen Arda Turan’ın geleceği, Shakhtar Donetsk yönetiminin tutumu ve olası görüşmelerin sonucuna bağlı olacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni teknik direktör tercihi ise merakla bekleniyor.