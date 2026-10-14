9. Kez Ameliyat Oldu! Danla Bilic Yaşadığı Kabusu İlk Kez Anlattı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçirdiği son ameliyatın ardından sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Son ameliyatı 6 saat süren ünlü fenomen, yaşadığı zorlu süreci ve tedavisinin nasıl ilerlediğini takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyanın ilk fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, daha önce tüp mide ameliyatı geçirmiş, sonraki yıllarda ise birçok estetik operasyon yaptırmıştı. Yıllar içinde yaptırdığı estetik işlemler nedeniyle vücudunda sorunlar yaşadığını belirten Bilic, dokuzuncu kez ameliyat olmuştu. Ünlü ismin tedavisi evinde devam ediyor.

“Bu bizim son kurşunumuzdu”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Danla Bilic, yaşadığı sürecin kendisini hem fiziksel hem de psikolojik açıdan yıprattığını ifade etti.

Ünlü fenomen, sağlık durumuyla ilgili sürekli paylaşım yapmanın kendisini iyi hissettirmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben iyiyim demeyi bıraktım çünkü kendime değdirdiğim nazarı kimse değdiremiyor. Yaptığım her şeyi sonrasında ana sayfamda gördüğüm için bu bana iyi gelmiyor. Benim bu son ameliyatım bizim son kurşunumuzdu.”

“Bedenimi açıp dolguyu kazıdılar”

Geçirdiği operasyonun oldukça kapsamlı olduğunu anlatan Bilic, vücuduna yapılan müdahalenin büyüklüğüne dikkat çekti. Ameliyat sonrasında iyileşme sürecinin uzun sürmesinin nedenini de açıklayan fenomen, yaşadığı ağrıların son derece zorlayıcı olduğunu söyledi.

Bilic, ameliyat sürecini şu sözlerle anlattı:

“Yapabileceğimiz maksimum şeydi. Bir bel kemiğimden diğer bel kemiğime 180 derecede kesilip vücudumu açtılar ve dolguyu kazıdılar. Çok kesildiği için tedavim uzun sürüyor. Acayip sancılı bir dört aydı.

Acı eşiğim yüksek ama bu hiç övünülecek bir şey değil. İnsanın kendine yaptığı en büyük kötülük, hastalığını küçük görmek.”

“40 derece ateşle yerlerde süründüm”

Yaşadığı sağlık sorunlarını geçmişte yeterince ciddiye almadığını dile getiren Danla Bilic, hastalığını küçümsemenin kendisine zarar verdiğini ifade etti.

Ünlü fenomen, yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı:

“Ben hep ‘Aman, hayatta ne hastalıklar var, benimki de dert mi?’ diyordum. Ben bu evde 40 derece ateşle yerlerde süründüm. O zaman bile bir şeyim yok diyordum.

Bunun sonu aydınlık, iyileşeceğim. Modum yüksek. Ölümcül bir hastalık değil. Artık her şeyin değerini anladım. Rahat uyuyabilmenin, yana dönebilmenin önemini anladım.”

“Yeni hayatım için çok heyecanlıyım”

Aylar süren ağrılı sürecin ardından iyileşmeye odaklandığını belirten Danla Bilic, yeni bir başlangıç yapmak için sabırsızlandığını söyledi.

Tedavisinin bir an önce tamamlanmasını istediğini dile getiren fenomen, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yeni hayatım için çok heyecanlıyım. İnşallah bir an önce iyileşirim. Çok sıkıldım, psikolojim gidik.”

Dokuzuncu ameliyatının ardından evinde tedavi görmeye devam eden Danla Bilic’in açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü fenomenin yaşadığı zorlu süreçle ilgili paylaşımı takipçilerinden de büyük ilgi gördü.