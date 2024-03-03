81 ilde operasyon! 3 bin 765 firari yakalandı!

81 ilde son 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-13” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.
“Firari Suçlular için Çember Daralıyor” sözleriyle operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81ilde son 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-13” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandığını açıkladı.
Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
– 0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 730 şahıs,
– 5-10 yıldır aranmakta olan 17şahıs,
– 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “ÇEMBER-13” operasyonlarıyla yakalandı
Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
– Hırsızlıktan 588 şahıs,
– Dolandırıcılıktan 282 şahıs,
– Yağmadan 119 şahıs,
– Adam Öldürmeden 38 şahıs,
– Cinsel Suçlardan 87 şahıs,
– Narkotik suçlarından 678 şahıs,
– Terörden 40 şahıs,
– KOM (Kaçakçılık, Organize) 396 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 765 şahıs adalete teslim edildi.