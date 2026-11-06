8 kişinin katil zanlısı kaçarken iki gencin otomobilini gasbetti

Afyonkarahisar’da 5 Kasım’da meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan silahlı saldırılara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Arif Sefa Özdemir’in pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan zanlının izlediği yol da dikkat çekti.

İddiaya göre Özdemir, ilk saldırısını kent merkezindeki Osman Gazi Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Aracına binmeye hazırlanan 3 çocuk annesi Sevgi Postalcı’ya pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, kadını başından ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Postalcı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Saldırının ardından İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerine yönelen zanlı, farklı noktalarda araçların içerisindeki kişilere ateş açtı. Saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belirlendi. Yaşamını yitirenlerin Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olduğu açıklandı.

Hayatını kaybedenler arasında iki öğretmenin de bulunduğu öğrenildi. Cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırıların hangi nedenle gerçekleştirildiği ise henüz netlik kazanmadı.

KENDİSİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITMIŞ

Sekiz kişinin ölümüne neden olan saldırıların ardından kaçan Arif Sefa Özdemir’in, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi’nde iki gençle karşılaştığı ortaya çıktı.

İddiaya göre şüpheli, arkadaşıyla birlikte otomobilde bulunan 19 yaşındaki Talha Gökgöz’e kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttı. Ardından gençlerin aracını aramaya başlayan zanlı, otomobilde uyuşturucu madde bulunup bulunmadığını sordu.

İki gencin telefonlarını alan Özdemir, daha sonra silahını çıkararak onları tehdit etti. Arkadaşına tüfek doğrultulması üzerine korkuya kapılan Talha Gökgöz, 26 APL 557 plakalı otomobilinin anahtarını zanlıya vermek zorunda kaldı.

“ARKADAŞIMA BİR ŞEY OLMASIN DİYE ANAHTARI VERDİM”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Talha Gökgöz, arkadaşıyla sigara içmek için yol kenarında durdukları sırada şüphelinin yanlarına geldiğini söyledi.

Zanlının kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığını belirten Gökgöz, otomobili aradığını, uyuşturucu olup olmadığını sorduğunu ve telefonlarını aldığını anlattı.

Şüphelinin silahını çıkarmasının ardından hayatlarından endişe ettiklerini ifade eden genç, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Arabadan silah çıkardı, mermi de koyunca bizi öldüreceğini düşündüm. Sonra da arabayı alıp gidecek zannettik.”

Gökgöz, arkadaşına tüfek doğrultulması üzerine otomobilin anahtarını teslim ettiğini belirterek, “Arkadaşıma bir şey olmasın diye ben anahtarı verdim. Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı.” dedi.

Gençler, şüphelinin kendilerine telefonlarını attırdığı uçurumdan telefonlarını alarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

GASBETTİĞİ OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI

İki gencin otomobilini gasbeden Arif Sefa Özdemir, araçla Taşlık Mahallesi’ne kadar ilerledi. Ancak otomobilin çamura saplanması nedeniyle yoluna devam edemedi.

Aracı bulunduğu yerde bırakan zanlı, kaçışını bir süre yaya olarak sürdürdü. Talha Gökgöz de otomobilin çamura saplanması nedeniyle şüphelinin aracı bırakıp kaçtığını anlattı.

İKİNCİ OTOMOBİLİ DE GASBETTİ, YAKALANDI

İlk otomobille kaçmayı başaramayan Arif Sefa Özdemir’in, kaçışını sürdürebilmek için başka bir otomobili daha gasbettiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin geniş çaplı çalışması sonucunda şüpheli, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Operasyon sırasında zanlının kullandığı aracın lastiklerine ateş edildiği, olayda iki jandarma personelinin hafif yaralandığı bildirildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Arif Sefa Özdemir, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin sağlık kontrolünün ardından Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildiği belirtildi. Yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı, bir çocuk babası olduğu ve çiftçilikle uğraştığı öğrenilen zanlının saldırıları neden gerçekleştirdiği araştırılıyor.

SORUŞTURMA 3 CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Sekiz kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin soruşturma, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Dosyada 3 cumhuriyet savcısının görev aldığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri ve adli makamlar tarafından yürütülen soruşturmada, saldırıların nedeni ve zanlının kaçış sürecinde yaşanan tüm gelişmelerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.