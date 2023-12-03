70’li yılların aranan sesiydi: ‘Gönüllerin Sultanı’ son haliyle üzdü

Onur Akay geçtiğimiz yıl Gönül Akkor’a ulaşmış ve usta sanatçı için, ‘Sevenleri, onu hep ‘Gönüller Sultanı’ diye anıyordu ama son görüntüsü ile belki hatırlayamayacaklar. O da zaten artık her şeyi hatırlamıyor! On beş yıldır tansiyon ve şeker hastalığı nedeni ile rahatsız ve 2002 yılında ise beyin kanaması nedeni ile büyük bir ameliyat geçirmişti. Efsane sanatçı Gönül Akkor’un son halini, onu özleyen hayranlarının biraz olsun hasret gidermesi için paylaşıyorum.’ ifadelerini kullanmıştı.