7 İşçinin Hayatını Kaybettiği Yangın Davasında Tahliye Kararı Tepki Çekti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3’ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği Ravive Kozmetik yangınına ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davanın beşinci duruşmasında mahkeme, iş insanı Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat’ın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Tahliye kararı, hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin ve avukatlarının tepkisine neden oldu.

Dilovası Yangını Davasında Beşinci Duruşma Görüldü

8 Kasım 2025 tarihinde Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Ravive Kozmetik’e ait imalathanede çıkan yangında 3’ü çocuk 7 işçi yaşamını yitirmişti.

Faciaya ilişkin açılan davanın beşinci duruşması, Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kandıra Cezaevi kampüsündeki salonda gerçekleştirildi.

Duruşmada şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal ve Gökberk Güngör ile iş insanı Ali Osman Akat ve diğer sanıkların hukuki durumları ele alındı.

Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat Tahliye Edildi

Duruşma savcısı, ara mütalaasında tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Ancak mahkeme, değerlendirmesinin ardından Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat’ın tahliyesine karar verdi.

Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, tahliye kararı davada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İşçi Ailelerinden Tahliye Kararına Tepki

Duruşmanın ardından hayatını kaybeden işçilerin aileleri ve avukatları, cezaevi kampüsü önünde açıklama yaptı. Ali Osman Akat’ın tahliye edilmesine tepki gösteren aileler, adalet taleplerini dile getirdi.

Açıklama sırasında, “Kaza değil katliam, hesabı sorulacak” sloganı atıldı.

Avukattan Dikkat Çeken Açıklama: “Peşini Bırakmayacağız”

Dosya avukatlarından Onur Fırat Kaynun, tahliye kararına tepki göstererek yargı sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Akat’ın tahliyesini kabul etmediklerini belirten Kaynun, işçilerin yaşam hakkının korunması ve olayın tüm sorumlularının hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Kaynun, açıklamasında adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, “Bu katliamın hesabını soracağız. Peşini bırakmayacağız” dedi.

Dilovası Yangını Davasında Gözler Yeni Duruşmada

7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davada tahliye kararı, mağdur ailelerin tepkisini beraberinde getirdi. Aileler ve avukatlar, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, yargı sürecinin bundan sonraki aşamaları merakla bekleniyor.