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6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ocak 2024 - 13:33
Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde şiddetli bir deprem meydana geldi. USGS depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.

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