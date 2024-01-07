52 yaşında baba olmuştu! İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları…

Yargı dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri ile büyük beğeni topladı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz’ın babası ‘Metin komiser’e hayat veren Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu.
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Dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti:
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“Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım…
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Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim” demişti.
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Hüseyin Avni Danyal ve eşi, kızlarına Deniz adını verdi. Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal’ın kızı Deniz’i görenler söylemeden edemiyor.
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Bakın Hüseyin Avni Danyal’ın kızı Deniz kime benziyor… İşte Yargı dizisi oyuncusu Hüseyin Avni Danyal’ın kızları…
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Hüseyin Danyal’ın minik kızı Deniz, hayranları tarafından en çok annesine benzetiliyor…
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