5 yıllık aşk sona mı eriyor? Sıla ve İlker Kaleli cephesinde kriz iddiası

Ünlü şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli’nin uzun süredir devam eden ilişkilerinde kriz yaşandığı iddia edildi. Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan çiftin son dönemde ayrı vakit geçirmesi, ilişkilerinde sorun olduğu yönündeki söylentileri gündeme getirdi.

İlişkilerinin ilk dönemlerinde İlker Kaleli’nin Baltalimanı’ndaki evinde yaşayan ikili, daha sonra Beyoğlu Galata’da kiraladıkları eve taşınarak birlikte yaşamaya başlamıştı. Birlikte geçirdikleri yıllar boyunca gözlerden uzak bir ilişki sürdürmeyi tercih eden çiftin son dönemdeki durumu ise dikkat çekti.

BİR SÜREDİR FARKLI ŞEHİRLERDELER

Çiftin son aylarda ayrı yerlerde bulunması, ilişkilerinde yaşanan gelişmelere ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Oyuncu İlker Kaleli’nin uzun süredir Bodrum’da olduğu, Sıla’nın ise İstanbul’da yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. İkilinin bir süredir birlikte görüntülenmemesi de ayrılık iddialarını gündeme taşıdı.

KRİZİN NEDENİ EVLİLİK İDDİASI

İlişkide yaşanan soğukluğun nedenine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Sıla, uzun süredir birlikte olduğu İlker Kaleli ile evlenmek istiyor. Ancak Kaleli’nin evlilik konusunda aynı düşüncede olmadığı öne sürüldü.

Çiftin gelecek planları konusunda fikir ayrılığı yaşadığı ve bu durumun ilişkilerinde krize neden olduğu iddia edildi. Sıla ve İlker Kaleli cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.