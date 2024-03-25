5 kişi başlayan iftar 500 kişi oldu!

Yıllar önce 5 kişi ile başlayan ve her yıl artan iftar programı artarak devam etti.
Bu yıl 15’incisini düzenlenen Geleneksel Topkapı Basın iftarı 500’ün üzerinde habercinin katılımı ile yapıldı. Yıllar önce 5 kişi ile başlayan ve her yıl artan iftar programı artarak devam etti.
İftara İstanbul dışından bir çok haberci katıldı.
ELLERİNDE MİKROFON DEGİL ÇATAL BIÇAK TABAK VARDI
Haberciler saatler önce iftara katılıp masa düzeneninden salata yapımın dan yemek dağıtımını kendileri yapıyor yemek sonrası çay servisleride onlar yapıyor.
Çok sayıda habercinin katıldığı iftarda eski yeni birçok haberci bir araya geldi.
Organizede bir konuşma yapan Gazeteci Mehmet Altunışık, “Bu yıl 15’incisini düzenlediğimiz Geleneksel Topkapı Basın iftarımızı 500’ün üzerinde meslektaşımızın katılımı ile yaptık. Davetimize icabet eden bütün meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Seneye 16’ncı iftarımızda görüşmek dileğiyle…” ifadelerini kullandı.
Haberciler seneya tek buluşmak üzere ayrıldılar.