5 bankadan faizsiz kredi hamlesi. Duyan oraya koşuyor

Ekonomideki sorunlar her gün zam olarak vatandaşın karşısına çıkarken işin içinden çıkmayan vatandaş ise çözümü kredilerle nakit sıkıntısını gidermekte buluyor.
Öte yandan kredilerle faiz oranlarının yükselmesinin yanı sıra, kredi kartlarındaki nakit çekimi taksit sayısı da 3’e düşürüldü.
Çekilen kredi oranları her geçen gün artarken 5 bankadan faizsiz kredi hamlesi geldi.
İşte o bankalar:
ENPARA
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 10 bin TL kredi veriyor. Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL.
QNB FİNANSBANK
Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi veriyor. Kredi tutarı 10 bin TL, 6 ay vadede aylık ödeme tutarı: 1.666,67 TL.
İŞ BANKASI
11.03.2024 – 31.03.2024 tarihleri arasında İş Bankası müşterisi olanlara 30 bin TL’ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkânı sunuluyor. Eğer vade 3 aydan fazla olursa ve kredi tutarı 30 bin TL’nin üzerine çıkarsa faiz uygulanıyor.
AKBANK
22 Ocak 2024 – 15 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank müşterisi olanlara %0 faizle 10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 6 ay vadeli taksitli avans imkânı sunuluyor.
DENİZBANK
16.02.2024 – 22.03.2024 tarihleri arasında Denizbank müşterisi olanlara 6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi ve 10.000 TL’ye varan taksitli nakit kampanya sunuluyor. 20 bin TL, 6 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi ise 3,333.33 TL.
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