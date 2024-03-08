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420 bin TL’ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat

420 bin TL’ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Mart 2024 - 12:48
Ziraat Bankası, uygun fiyatlarla ev satışlarına başladı ve Afyonkarahisar Merkez’de müstakil bir evi satışa çıkardı. Bankanın bu fırsatı değerlendirerek ev sahibi olmak isteyenler için detaylar belli oldu.420 bin TL'ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat 1

Ziraat Bankası’ndan Satılık Müstakil Ev İmkanı
Ziraat Bankası, uygun fiyatlarla ev satışlarına başladı. Afyonkarahisar Merkez’de müstakil bir evi satışa sundu.420 bin TL'ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat 2

Bankaların Ev Satış Sistemi
Bankaların asıl işi ev alıp satmak olmasa da, bazıları gayrimenkul şirketleri üzerinden bu hizmeti verebiliyor. Fakat genellikle ucuz evler, bankaların konut kredisi politikaları doğrultusunda satışa çıkıyor.420 bin TL'ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat 3

Bankalar, konut kredisi verirken müşteriden evi ipotek olarak göstermesini talep ediyor. Bununla beraber, kredi borcu ödenmezse banka ipoteği kullanarak evin mülkiyetine geçebiliyor. Böylelikle banka, kredi de zararı yaşasa da bir ev sahibi olmuş oluyor.420 bin TL'ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat 4

Bankalar için önemli faktör, kredi zararlarını en aza indirmek. Bu sebeple, ipotek alınan evlerin satılıp kredi zararından düşülmesi gerekiyor. Bu da acil satışlarla gerçekleşiyor ve genellikle ihale yöntemiyle yapılarak uygun fiyatlarla satışı yapılıyor.420 bin TL'ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat 5

Fakat, bankaların satışa çıkardığı evlerin ucuz olması, onların ucuz fiyatla satılacağını da ifade etmiyor. İhale sürecinde fiyatlar yükselebiliyor ve teklif sayısına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu sebeple, evi uygun fiyatla alabilmek için az teklif olması önem arz ediyor.420 bin TL'ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat 6

Ziraat Bankası’ndan Satılık Müstakil Ev
Ziraat Bankası, Afyonkarahisar Merkez’de müstakil bir evi satışa çıkardı. Satışa çıkan bu ev, 255 metrekare büyüklüğünde olup hem evi hem de arsası alıcıya ait olacak.420 bin TL'ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat 7

Bu evin fiyatı ise 420.000 TL olarak belirlendi. Satışa çıkan bu ev, konut kredisi kullanılarak satın alınabilecek özelliğe sahip.420 bin TL'ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat 8

Ziraat Bankası’nın sunduğu bu imkanla, ev almak isteyenler için ödeme koşulları oldukça uygun. Ev için 42.000 TL peşinat verilerek geri kalanı 120 ay vadeli konut kredisi ile ödenebilecek.

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