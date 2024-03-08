420 bin TL’ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat

Fakat, bankaların satışa çıkardığı evlerin ucuz olması, onların ucuz fiyatla satılacağını da ifade etmiyor. İhale sürecinde fiyatlar yükselebiliyor ve teklif sayısına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu sebeple, evi uygun fiyatla alabilmek için az teklif olması önem arz ediyor.