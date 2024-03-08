420 bin TL’ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat

Ziraat Bankası’ndan Satılık Müstakil Ev İmkanıZiraat Bankası, uygun fiyatlarla ev satışlarına başladı. Afyonkarahisar Merkez’de müstakil bir evi satışa sundu.
Bankaların Ev Satış SistemiBankaların asıl işi ev alıp satmak olmasa da, bazıları gayrimenkul şirketleri üzerinden bu hizmeti verebiliyor. Fakat genellikle ucuz evler, bankaların konut kredisi politikaları doğrultusunda satışa çıkıyor.
Bankalar, konut kredisi verirken müşteriden evi ipotek olarak göstermesini talep ediyor. Bununla beraber, kredi borcu ödenmezse banka ipoteği kullanarak evin mülkiyetine geçebiliyor. Böylelikle banka, kredi de zararı yaşasa da bir ev sahibi olmuş oluyor.
Bankalar için önemli faktör, kredi zararlarını en aza indirmek. Bu sebeple, ipotek alınan evlerin satılıp kredi zararından düşülmesi gerekiyor. Bu da acil satışlarla gerçekleşiyor ve genellikle ihale yöntemiyle yapılarak uygun fiyatlarla satışı yapılıyor.
Fakat, bankaların satışa çıkardığı evlerin ucuz olması, onların ucuz fiyatla satılacağını da ifade etmiyor. İhale sürecinde fiyatlar yükselebiliyor ve teklif sayısına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu sebeple, evi uygun fiyatla alabilmek için az teklif olması önem arz ediyor.
Ziraat Bankası’ndan Satılık Müstakil EvZiraat Bankası, Afyonkarahisar Merkez’de müstakil bir evi satışa çıkardı. Satışa çıkan bu ev, 255 metrekare büyüklüğünde olup hem evi hem de arsası alıcıya ait olacak.
Bu evin fiyatı ise 420.000 TL olarak belirlendi. Satışa çıkan bu ev, konut kredisi kullanılarak satın alınabilecek özelliğe sahip.
Ziraat Bankası’nın sunduğu bu imkanla, ev almak isteyenler için ödeme koşulları oldukça uygun. Ev için 42.000 TL peşinat verilerek geri kalanı 120 ay vadeli konut kredisi ile ödenebilecek.
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