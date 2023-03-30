Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

4 yıllık evlilik bitiyor… Evlerini ayırdılar!

4 yıllık evlilik bitiyor… Evlerini ayırdılar!
3 views
30 Mart 2023 - 12:09

Zaman zaman evliliklerindeki sorunlarla gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un 1 ay önce evlerini ayırdığı ortaya çıktı. Yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı alan çift, yakında mahkemeye başvuracak.

Ünlü model Ebru Şallı ile işinsanı Uğur Akkuş’un 4 yıllık evliliği sona eriyor. Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ve her seferinde beraberliklerine yeni bir şans veren çift, bu kez boşanmaya kararlı. Uğur Akkuş’un Ebru Şallı’yla birlikte yaşadığı evden 1 ay önce ayrıldığı ortaya çıktı. Evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmak isteyen çiftin avukatlarına boşanma protokolü hazırlattığı, sürecin bu nedenle uzadığı öğrenildi.

ŞALLI’DAN AÇIKLAMA: HENÜZ DAVA AÇILMADI

Ebru Şallı, ayrılık haberleri üzerine sosyal medya hesabında şu açıklamayı yayınladı: “Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun.”

 

4 yıllık evlilik bitiyor... Evlerini ayırdılar

 

DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Uğur Akkuş’un geçtiğimiz aylarda trafikte seyir halindeyken aracının içinde Ebru Şallı’ya şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Olayın görgü tanığı “Arabada hem sözlü hem fiziksel şiddete maruz kaldı. Ambulans çağırınca kadının Ebru Şallı olduğunu anladık” demiş, Ebru Şallı ise şiddet iddiasını kesin bir dille yalanlayarak evliliğinde sorun olmadığını söylemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
‘Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası’ filminden ilk fragman‘Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası’ filminden ilk fragman
İYİ Parti’den YSK’ye Erdoğan dilekçesi: Adaylığı Anayasa’ya aykırıİYİ Parti’den YSK’ye Erdoğan dilekçesi: Adaylığı Anayasa’ya aykırı
Yapay zeka ile seçimleri etkileme ne kadar mümkün?Yapay zeka ile seçimleri etkileme ne kadar mümkün?
The Times’tan dikkat çeken seçim analizi! ‘Erdoğan’ı ‘işsiz’ bırakmaya hazırlar…’The Times’tan dikkat çeken seçim analizi! ‘Erdoğan’ı ‘işsiz’ bırakmaya hazırlar…’
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her bir vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Her bir vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı… Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9’uncu ayda yaptırırsak ne olur?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
4 yıllık evlilik bitiyor… Evlerini ayırdılar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ali Sadi delikanlı oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süper Lig’de kritik dönemeç, Beşiktaş’ın talebi! Gaziantep ve Hatayspor’un maçları geçersiz sayılırsa puan durumu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Yoğun kar uyarısı… Birçok kentte eğitime kar engeli
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TOKİ Tuzla çekilişleri tamamlandı… Sırada Çatalca ve Selimpaşa kuraları var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EYT’liler bu tarihe dikkat: Zaman azalıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… İYİ Parti’den neden istifa etti? Ağıralioğlu açıklama yapıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf yemin ederek göreve başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
20 bin Togg sahibi bugün belli olacak… 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !