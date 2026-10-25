4. ULUSLARARASI DIGITAL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

BAFTA ödüllü İngiliz oyuncu Owen Teale’in katıldığı 4. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul (DFFI 2026), görkemli bir törenle sona erdi. Fişekhane Ana Sahne’de düzenlenen gecede, uluslararası yarışmanın kazananları açıklanırken Something Pointless filmi sekiz ödül kazanarak festivale damga vurdu. Teale’e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü usta oyuncu Mine Çayıroğlu takdim etti.

İstanbul’da Digital Film Academy tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul (DFFI 2026), 16-20 Ekim tarihleri arasında sinemaseverleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Uluslararası film gösterimleri, söyleşiler ve sektör buluşmalarıyla dikkat çeken festival, 20 Ekim Salı akşamı Fişekhane Ana Sahne’de gerçekleştirilen Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erdi.

Tuğba Toksöz ve Efe Kırçiçek’in sunuculuğunu üstlendiği gecede, uluslararası ana jürinin değerlendirmeleri sonucunda ana yarışma ve yan kategorilerde ödül kazanan film ve sinemacılar açıklandı. Farklı ülkelerden yapımların yarıştığı festivalde kurmaca, animasyon, belgesel, deneysel, yapay zekâ destekli ve moda filmi kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Owen Teale’e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Törenin öne çıkan isimlerinden biri, BAFTA ödüllü İngiliz oyuncu Owen Teale oldu. Yönetmenliğini Asa Bailey’nin yaptığı Something Pointless filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Teale’e ödülünü usta oyuncu Mine Çayıroğlu takdim etti.

Festivalin en dikkat çeken yapımlarından Something Pointless, yalnızca oyunculuk dalında değil, birçok teknik ve sanatsal kategoride de başarı elde etti. Film; En İyi Kurmaca Film, Yönetmen, Senaryo, Kurgu, Sinematografi, Sanat Yönetimi, Ses/Müzik ve Erkek Oyuncu dallarında toplam sekiz ödül kazanarak gecenin öne çıkan yapımı oldu.

Türk sinemacılar da ödüllendirildi

DFFI 2026’da Türk sinemacıların çalışmaları da ödüllerle taçlandırıldı. Erdal Ruhi Duran’ın Balerin adlı filmi En İyi Deneysel Film seçilirken, Cihan Emre Zengin’in Engelsiz Pedal (Limitless Pedal) adlı yapımı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Özel Ödülü’nü kazandı.

Festival partnerlerinden Tümay Özokur da törende En İyi Deneysel Film ödülünü Erdal Ruhi Duran’a takdim etti. Tümay Özokur Akademi’de oyunculuk eğitimi alan Alya Kekeç, Doğa Akman, Lal Atalay, Lal Tunç, Melek Ertem ve Mertcan Sönmez ise organizasyonun çeşitli aşamalarında görev alarak festival ekibine destek verdi.

DFFI 2026 ödül kazananları açıklandı

Festivalin ana kategorilerinde İngiltere, İran, Brezilya, Türkiye ve ABD gibi farklı ülkelerden yapımlar ödüle layık görüldü. En İyi Animasyon Film ödülünü Malek Eghbali’nin Like Friend, Like Deer adlı filmi, En İyi Belgesel Film ödülünü Rodrigo Sena’nın Recife Has a Heart adlı yapımı kazandı. En İyi Yapay Zekâ Destekli Film ödülü Jonathan Perry imzalı Railbound filmine, En İyi Moda Filmi ödülü ise Sofia Ivanova-Kozhevnikova’nın Made in X adlı yapımına verildi.

Yan kategorilerde Asa Bailey En İyi Yönetmen, Neil Graham En İyi Senaryo, Laurence Cohen En İyi Kurgu, Keefa Chan En İyi Sinematografi, Marion Cheung En İyi Sanat Yönetimi ve Andrea Bellucci En İyi Ses/Müzik ödüllerinin sahibi oldu. En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise Ishaq filmindeki performansıyla Bettina Hoppe’ye verildi.

Gecenin özel ödüllerinden Digital Film Academy Özel Ödülü, Mark Wachholz’un Ceremony adlı filmine takdim edildi.

DFFI 2026, farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirerek uluslararası sinema üretimini destekleyen bir organizasyon olarak tamamlandı. Festivalin kapanış gecesi, hem uluslararası yapımların başarısını hem de sinemanın farklı alanlarında emek veren sanatçıların çalışmalarını ön plana çıkardı.