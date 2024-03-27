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4 milyon kişi 1 Nisan’da hayatın gerçekleri ile tanışacak

4 milyon kişi 1 Nisan’da hayatın gerçekleri ile tanışacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mart 2024 - 13:19
İcra ve idari takiplerde flaş gelişme…Seçim öncesi icra takipleriyle ilgili olarak vatandaşları rahatsız etmeyin talimatı gittiği iddia ediliyor. 1 Nisan şakası gibi…Ya 1 Nisan’dan sonra ne olacak?

İcra ve idari takipler…Seçim yaklaşıyor ya işte bu konuya dair ilgili kuruluşlara flaş bir talimatın gittiği iddia ediliyor. O talimatın ise vatandaşı “seçim öncesi rahatsız etmeyin” şeklinde olduğu belirtiliyor. İcra ve idari takiplerin durdurulduğu kaydediliyor.

1 NİSAN ŞAKASI GİBİ

Her seçim öncesi vatandaşı rahatsız etmemek için BDDK bankalara ve banka çağrı merkezlerine, varlık şirketlerine, EPDK’nın ise elektrik dağıtım şirket ve çağrı merkezlerine seçime kadar borçluları aramayın talimatı gittiği öne sürülüyor. Bu seçimde de oy kaygısı ile vatandaşın kurumlara olan borçlarından dolayı aranmaması sözlü talimatlar ile kurumların genel müdürlüğüne iki ay önce iletildiği ileri sürülüyor.

22 Mart Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs salgını tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durdurulduğu belirtiliyor.

Bu karara rağmen bir telefon iletişim operatörünün yasal takip işlemi yürüten tüm avukatlara “Tahsilat için müşterileri aramaya devam edin” bilgisi verdi.

DEĞERLİ AVUKATLARIMIZ BAŞLIKLI MESAJ

‘Değerli avukatlarımız’ diye başlayan mesajda bir gün önce Resmi Gazete’de yayımlanan karar gereği ‘merkezi takip sistemi’ de dahil olmak üzere 30 Nisan’a kadar tüm icra takip işlemlerinin durdurulduğu hatırlatılarak, “Bu süre zarfında tahsilat arama/iletişim faaliyetlerine, müşteri hassasiyeti gözetilerek bir sonraki duyuruya kadar devam edebilirsiniz” bilgisi verildi.

‘Müşterileri borç için arayın ama hassas davranın’ mesajı yollanan avukatlara özelikle sağlık ve güvenlik kuvvetleri çalışanları ile iletişim kurulması durumunda ısrarcı olunmadan ilgili çağrının sonlandırılması gerektiği de önemle belirtildi.

1 NİSAN’DAN SONRA NE OLACAK

Peki 1 Nisan’dan sonra ne olacak. Tam 4 milyon kişi hayatın gerçekleriyle tanışacak. Bu da icra takibi demek.. “Hakkınızda icra takibi başlatıyoruz” diye gelen bir telefonla karşılaşabilirsiniz.

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