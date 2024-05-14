37. turda düğüm çözüldü: Yargıtay Başkanı belli oldu!

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin 37. turunda yeni başkan Ömer Kerkez oldu.
Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde düğüm çözüldü. İlk 36 turda sonuç çıkmayan seçimlerin 37. turunda Ömer Kerkez, Yargıtay’ın yeni başkanı oldu.
Ömer Kerkez 193 oy alırken, Mehmet Akarca ise 103 oyda kaldı.
Muhsin Şentürk, adaylıktan çekilmişti.
ÖMER KERKEZ KİMDİR?
Antakya’da 1966 yılında doğan Ömer Kerkez, eğitim hayatına Antakya’da başladı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu.
Mezuniyetinin ardından, askerlik görevini Trabzon’da tamamlayan Kerkez, Hatay’da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı ve çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlendi. Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini başarıyla yerine getirdi. 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, şu anda Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer Kerkez, evli ve üç çocuk babasıdır.