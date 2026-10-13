31,5 Milyon Liralık Suç Geliri! Akrabalar Üzerinden Para Aklama İddiası

Ankara’da 2019 yılında başlatılan çek dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paraların akrabalar ve üçüncü kişiler üzerinden aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 31,5 milyon liralık suç geliri tespit edilirken, 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin mali hareketler mercek altına alındı.

MASAK RAPORLARIYLA PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, çek dolandırıcılığından elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı tespit edildi.

Söz konusu paralarla şüphelilerin eşleri, kardeşleri, anneleri ve üçüncü kişiler adına mal varlığı edinildiği değerlendirildi. İncelemelerde, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik eylemlerde bulundukları değerlendirilen 11 şüpheli belirlendi.

31,5 MİLYON LİRALIK SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ile 12,6 milyon TL değerinde aklama işlemine konu olduğu değerlendirilen mal varlığı belirlendi.

Ankara merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, suç gelirlerinin kaynağının, bu paralarla bağlantılı mal varlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali işlemleri ve üçüncü kişiler adına edinildiği değerlendirilen mal varlıkları incelenmeye devam ediyor.