3 Yıllık Diplomayı 10 Günde Verdiler! Alex, Melo ve Lugano’nun Adı Geçiyor

Brezilya futbolunda antrenörlük lisanslarına ilişkin ortaya atılan iddialar gündem yarattı. Brezilya merkezli UOL’ün iki yıl süren araştırmasında, normal şartlarda yaklaşık üç yıl sürmesi gereken antrenörlük eğitiminin bazı futbolculara 10 gün içinde tamamlanmış gibi gösterildiği öne sürüldü. İddialarda Alex de Souza, Felipe Melo, Diego Lugano ve Roberto Carlos gibi tanınmış futbolcuların da isimleri geçti.

Araştırmaya göre eski Arjantinli futbolcu Alejandro Mancuso’nun, yaklaşık 18 bin euro karşılığında hızlandırılmış lisans süreci sunduğu iddia edildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bazı futbolcuların şüphelerini dile getirmesi ve Arjantin Futbol Antrenörleri Birliği’nin belgelerin sahte olduğunu açıklaması, tartışmaları daha da büyüttü.

Üç Yıllık Eğitim İçin 10 Günlük Süreç İddiası

UOL’ün araştırmasında, PRO, A, B ve C kategorilerindeki antrenörlük belgelerinin gerekli eğitim süreci tamamlanmadan kısa sürede temin edildiği ileri sürüldü. Normalde yaklaşık üç yıl sürmesi gereken eğitimlerin, iddiaya göre bir hafta ile 10 gün arasında tamamlanmış gibi gösterilebildiği belirtildi.

Araştırmada futbol dünyasından çok sayıda tanınmış ismin adı anıldı. Alex de Souza, Felipe Melo, Diego Lugano, Roberto Carlos, Thiago Silva, Paolo Guerrero, Luiz Gustavo, Paulinho ve Dejan Petkovic’in de söz konusu sistemle bağlantılı olarak gündeme geldiği aktarıldı.

Ancak isimlerinin araştırmada geçmesi, bu kişilerin sahte belge düzenlenmesine bilerek katıldıklarını veya herhangi bir suç işlediklerini tek başına göstermiyor.

Alejandro Mancuso Hakkında Dikkat Çeken İddialar

Araştırmada, eski Arjantinli futbolcu Alejandro Mancuso’nun bazı futbolcularla iletişime geçerek yaklaşık 18 bin euro karşılığında hızlandırılmış lisans süreci teklif ettiği öne sürüldü.

Mancuso’nun kendisini Arjantin Futbol Federasyonu adına hareket eden bir isim gibi tanıttığı ve futbolcuların üç yıllık eğitimin tamamına katılmasına gerek olmadığını söylediği iddia edildi.

UOL tarafından yayımlanan ses kayıtlarında, normal eğitim sürecinin yaklaşık üç yıl sürdüğünün, hızlandırılmış yöntemle ise farklı lisansların ve diplomaların bir hafta ila 10 gün içinde teslim edilebileceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Mancuso ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Eski futbolcu, belgelerin hazırlanmasıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara karşı yalnızca yardımcı olduğunu savundu.

Arjantin Futbol Antrenörleri Birliği’nden Açıklama

Arjantin Futbol Antrenörleri Birliği (ATFA), konuya ilişkin açıklamasında Mancuso’nun kurumu temsil etmek üzere hiçbir zaman yetkilendirilmediğini bildirdi. Birlik ayrıca söz konusu belgelerin tamamının sahte olduğunu açıkladı.

Bu açıklama, araştırmada gündeme getirilen lisansların geçerliliğine ilişkin tartışmaları artırdı.

Felipe Melo Şüphelenip Parasını Geri Aldığını Söyledi

İddialarda adı geçen Felipe Melo, UOL’e yaptığı açıklamada süreçten şüphelenmesi üzerine ödediği parayı geri aldığını belirtti.

Brezilyalı eski futbolcu, yüz yüze yapılması gereken dersler için tarih istediğini ancak Mancuso’nun net bir program sunmadığını anlattı. Bu durumun lisansların gerçekliği konusunda şüphelerini artırdığını belirten Melo, önce belgeleri sosyal medya hesaplarından kaldırdığını, ardından ödediği parayı geri istediğini ifade etti.

Melo, para iadesini alabildiğini belirterek bu konuda başarılı olduğunu söyledi. Ayrıca fotoğraf çektirmek dışında herhangi bir aşamanın yerine getirilmesi gerekmiyorsa ortada bir sorun olabileceğini düşündüğünü aktardı.

Thiago Silva’nın Temsilcilerinden Açıklama

Araştırmada adı geçen Thiago Silva’nın temsilcileri de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, futbolcunun kendisine vaat edilen şekilde gerçekleşmeyen kurslar için ödeme yaptığı belirtildi.

Silva’ya bazı sertifikaların ulaştığı ancak belgelerin gerçekliğinden emin olamadığı için bunları hiçbir zaman kullanmadığı ifade edildi.

Bu açıklama, lisans sürecinde futbolcuların ne bildiği ve kendilerine hangi bilgilerin verildiği konusundaki tartışmaları da gündeme taşıdı.

Soruşturmanın İzleri 2025’teki Polis Operasyonuna Uzandı

UOL’ün araştırmasına göre olayın izleri, 2025 yılında gerçekleştirilen bir polis operasyonuna kadar uzanıyor. Operasyonda, daha önce ATFA’daki görevinden ayrılmış bir yöneticinin imzasını taşıyan çok sayıda antrenörlük lisansının ele geçirildiği aktarıldı.

İki yıl süren araştırmanın yayımlanmasıyla birlikte, futbol dünyasından tanınmış isimlerin de anıldığı iddialar yeniden gündeme geldi.

Sürecin merkezindeki iddialar, lisansların nasıl düzenlendiği, belgelerin geçerliliği ve ilgili kişilerin süreçteki rollerine ilişkin soruları beraberinde getirdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde, iddialar ile doğrulanmış bulguların birbirinden ayrılması önem taşıyor.