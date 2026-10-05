3 Aralık’ta anlamlı buluşma! Ünlüler ve görme engelli futbolcular aynı sahada buluşacak

Engelsiz Yaşam Vakfı, kuruluşundan bu yana engelli bireylerin toplumsal hayata daha güçlü şekilde katılım sağlaması, karşılaştıkları sorunların gündeme taşınması ve farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Vakıf, bu yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için de sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran özel bir etkinlik hazırladı.

Görme engelli milli takım sahada olacak

Engelsiz Yaşam Vakfı ile Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun ortak projesi kapsamında düzenlenecek özel futbol karşılaşmasında, ünlü isimler ve medya dünyasından gönüllüler bir araya gelecek.

Oluşturulacak takım, Türkiye Görme Engelliler Bayan Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Organizasyonun yalnızca sportif bir mücadele olarak değil, görme engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Etkinlikte futbolun yanı sıra empati mesajının da öne çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda ünlü isimler ve medya mensupları, görme engelli futbolcuların sahada yaşadığı deneyimi daha yakından anlayabilmek için gözlerini özel bandajlarla kapatarak mücadele edecek.

Vakıf yönetimi milli takımın maçını izledi

3 Aralık’taki organizasyon öncesinde Engelsiz Yaşam Vakfı yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde Türkiye Görme Engelliler Bayan Milli Futbol Takımı’nın Polonya ile oynadığı turnuva karşılaşmasını takip etti.

Maçı tribünden izleyen vakıf yöneticileri, karşılaşmanın ardından hem milli takım oyuncuları hem de ilgili federasyon yetkilileriyle bir araya gelerek 3 Aralık’ta düzenlenecek etkinliğin detayları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Av. Edip Önder, Başkan Yardımcısı Tayyar Işıksaçan, Genel Sekreter Fatih Dalma ve vakıf üyesi Şeniz Ulusoy yer aldı.

“Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek istiyoruz”

Etkinliğin amacı hakkında açıklamalarda bulunan Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Av. Edip Önder, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bir çalışma gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Önder, vakfa destek veren ünlü isimler ve medya mensuplarından bir futbol takımı oluşturulacağını ve bu takımın Türkiye Görme Engelliler Bayan Milli Futbol Takımı ile özel bir karşılaşma yapacağını ifade etti.

Organizasyonun temel amacının engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek olduğunu belirten Önder, etkinlik aracılığıyla toplumsal farkındalığın artırılmasını ve görme engelli bireylere manevi destek verilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Sahada empati mesajı verilecek

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirilecek organizasyonun en dikkat çekici bölümlerinden biri ise ünlü isimlerin maça gözlerini kapatarak çıkacak olması olacak.

Ünlüler ve medya mensupları, özel bandajlarla gözlerini kapatacak ve bu şekilde sahaya çıkarak görme engelli futbolcuların karşılaşma sırasında yaşadığı deneyimi anlamaya çalışacak.

Bu uygulamayla yalnızca futbol karşılaşması düzenlenmesi değil, aynı zamanda toplumda empati duygusunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Organizasyon sayesinde görme engelli sporcuların başarılarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve spor alanındaki görünürlüklerinin artırılması da hedefleniyor.

TFF ve federasyondan tam destek

Anlamlı organizasyona Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu da destek veriyor.

Sporun farklı kesimleri bir araya getiren gücünden yararlanılarak gerçekleştirilecek etkinliğin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturması bekleniyor.

Ünlü isimler, medya mensupları ve görme engelli milli sporcuların aynı sahada buluşacağı karşılaşma, engelli bireylerin spordaki başarılarına dikkat çekmenin yanı sıra toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesine de katkı sağlayacak.

Amaç farkındalık ve dayanışmayı güçlendirmek

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın öncülüğünde hazırlanan proje, görme engelli bireylerin yalnızca belirli günlerde değil, yıl boyunca toplumun her alanında daha görünür olması gerektiğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek özel maçın, spor aracılığıyla farkındalık oluşturması ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunların daha geniş kitleler tarafından konuşulmasına katkı sunması bekleniyor.

Ünlü isimler ve medya mensuplarının gözlerini kapatarak sahaya çıkacak olması ise etkinliğin en güçlü sembolik mesajlarından biri olacak. Böylece organizasyona katılan isimlerin, görme engelli sporcuların sahadaki deneyimlerini empati yoluyla anlamaları hedefleniyor.

Engelsiz Yaşam Vakfı ile Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun ortaklığında gerçekleştirilecek özel karşılaşma, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde spor, dayanışma ve farkındalık mesajlarını aynı sahada buluşturacak.