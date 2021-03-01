HaberKonseyi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
3 views
16 Ağustos 2021 - 17:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

İstanbul Esenyurt’ta Suriyeli baba Muhammed A., lüks rezidansın havuzunda kızını darp etti. Çevredekilerin araya girmesi ile kızını darp etmeyi bırakan Muhammed A, daha sonra eve gitmek için bindiği asansörde kızına yönelik şiddete devam etti.

İstanbul Esenyurt’ta Suriyeli baba Muhammed A. ve kızı, geçtiğimiz hafta, Yeşilkent Mahallesi’ndeki lüks rezidansın havuzuna indi. Burada bir süre vakit geçiren baba Muhammed A., yaklaşık 1 saat sonra eve gitmek istedi ancak kızı biraz daha kalıp vakit geçirmek istediğini belirtti. Kızının bu sözleri sonrası sinirlenen Muhammed A. havuz kenarında kızını darp etmeye başladı. Çevredekilerin araya girmesi ile Muhammed A. kızını darp etmeyi bıraktı. Daha sonra kızını da alarak eve gitmek için asansöre bindi.

BAŞINI AYNAYA ÇARPTI

Muhammed A., asansörde de kızına yönelik şiddete devam etti. Büyük bir korku yaşadığı her halinden belli olan küçük kız aldığı tokat darbesi sonunda başını asansör aynasına çarptı ve tokatın şiddetiyle asansörün aynası kırıldı. Küçük kızın yaşadığı korku dolu anlar ise asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çok Şiddet Gördüm !Çok Şiddet Gördüm !
Yüz Yüze Eğitim Ne Olacak?Yüz Yüze Eğitim Ne Olacak?
49 Yaşındayım Ama Fıstık Gibiyim49 Yaşındayım Ama Fıstık Gibiyim
Serenay Yerine Farah Zeynep Abdullah Oldu !Serenay Yerine Farah Zeynep Abdullah Oldu !
Otomobil Piyasasında Dengeler KarıştıOtomobil Piyasasında Dengeler Karıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tahammülüm Yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çok Şiddet Gördüm !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yüz Yüze Eğitim Ne Olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çok İyiyiz Biz !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
49 Yaşındayım Ama Fıstık Gibiyim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ailesini Milyarlık Teknede Ağırladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Söz Bitmiş !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Yerine Farah Zeynep Abdullah Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kabil’den Akın Akın Kaçıyorlar !
SON DAKİKA HABERLERİ
Tahammülüm YokAğustos 16, 2021-6:08 pm
Çok Şiddet Gördüm !Ağustos 16, 2021-3:44 pm
Yüz Yüze Eğitim Ne Olacak?Ağustos 16, 2021-3:38 pm
49 Yaşındayım Ama Fıstık GibiyimAğustos 16, 2021-3:30 pm
Ailesini Milyarlık Teknede AğırladıAğustos 16, 2021-3:18 pm
Otomobil Piyasasında Dengeler KarıştıAğustos 16, 2021-10:59 am
Korona Virüs’te Yeni Yaş SınırıAğustos 16, 2021-10:50 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.