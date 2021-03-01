İstanbul Esenyurt’ta Suriyeli baba Muhammed A., lüks rezidansın havuzunda kızını darp etti. Çevredekilerin araya girmesi ile kızını darp etmeyi bırakan Muhammed A, daha sonra eve gitmek için bindiği asansörde kızına yönelik şiddete devam etti.
BAŞINI AYNAYA ÇARPTI
Muhammed A., asansörde de kızına yönelik şiddete devam etti. Büyük bir korku yaşadığı her halinden belli olan küçük kız aldığı tokat darbesi sonunda başını asansör aynasına çarptı ve tokatın şiddetiyle asansörün aynası kırıldı. Küçük kızın yaşadığı korku dolu anlar ise asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.