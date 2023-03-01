2024’de TÜM HAYALLERİNİZ GERÇEK OLSUN

HAYALLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇOK ETKİLİ VİZYON PANOSU TEKNİĞİ

Gün içinde kendini pek çok kez hayal kurarken buluyor musun? Özellikle uykuya dalmadan hemen önce hayatında olmasını istediğin şeyleri zihninde canlandırman çok etkili ve emin ol gerçekleşmiş gibi heyecan duymanı sağlıyor.

Peki, bu hayalleri biraz gerçeğe dönüştürüp resme döksek nasıl olur?

Vizyon panoları tam da bunu sağlıyor aslında.

Vizyon panosu, başlı başına bir motivasyon kaynağı! Hedeflerimize doğru ilerlerken ihtiyacımız olan en önemli araçlardan bir tanesi motivasyondur. Motivasyonumuzu kaybedersek, neden istediğimizi unutursak, zamanla yolumuzdan sapmaya başlarız, öyle değil mi ama?

Vizyon panosu bizi heyecanlandırır, arzumuzu ateşler ve elde etmek istediğimiz hayatı neden istediğimizi hatırlatır. Gelecekte kendini nerede görmek istiyorsan onun için kullanabilirsin vizyon panosunu.

Panonu, hayalini yansıtan çeşitli görsellerden oluşturabilirsin ve seçtiğin her şey tamamen sana bağlı. Ancak amacının ne olduğunu ve senin için ne anlama geldiğini hatırlattığından emin olmalısın. Gelelim vizyon panosunun nasıl oluşturulacağına

Vizyon Panosu Nasıl Yapılır?

Vizyon panosu için gerekli malzemeler:

Kırtasiyeden alabileceğiniz karton veya mantar pano çeşitli dergiler

kitaplardan, kataloglardan ve çeşitli broşürlerden yazılar ve görseller makas

yapıştırıcı

kağıt ve kalem

Vizyon panosu oluşturmak için mutlaka belli kurallara uymanız gerekmez.

Hayal panonuzu hazırlamak için öncelikle malzemeleri toplayın. Hayallerinizi, isteklerinizi somutlaştıracak görselleri dijital ortamda belirleyip çıkarttırabilir, dergilerden destek alabilirsiniz.

Sevdiğiniz, size ilham veren insanların fotoğraflarına yer verebilirsiniz. Panonuzu aktif tutmak için renkli not kâğıtlarına kendinizi motive edecek sözler yazabilir, her hafta farklı bir motto belirleyebilirsiniz. Görselleri pano seçiminize göre küçük renkli mandallarla ya da raptiyeyle asabilirsiniz. Önemli olan sürekli gözünüzün göreceği bir yerde durması.

Peki, vizyon panosu hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

1. Hedeflerinizi Tanımlayın

Yapmanız gereken ilk şey, hedeflerini belirlediğinden emin olmak. Bunu yapmak için hayatta nelerin önemli olduğunu gözden geçirmelisin. Hayallerinizi ortaya koyan görseller için elinizdeki dergileri karıştırın. Hayal panosuna koyacağınız hiçbir görselin doğrusu ya da yanlışı yok! O, tamamen size ve hayallerinize ait. Ancak nasıl seçeceğim diye düşünüyorsanız birkaç tüyo verebiliriz. Örneğin, hayal ettiğiniz, sağlıklı bir beden var. Bu bedeni size anımsatacak, motive edecek görseller bulmalısınız. Bu görseller, kendinizi pozitif hissedeceğiniz parlak ve renkli giysiler, meyveler, spor aktiviteleri olabilir. Bu sayede, panoya her baktığınızda sahip olmak istediğiniz

bedeni hatırlayacak ve bunun için adım atma isteğiyle dolacaksınız.

Dijital görsellerden yardım alın.

Elinizde dergi yoksa ya da hayallerinizin hepsini kapsayacak yeterlilikte dergi görseli bulamadıysanız takip ettiğiniz dijital platformları açın ve hayallerinize en uygun görselleri kaydedin.

Örneğin, Paris’e gitmek istiyorsunuz. Paris görselleri bulabileceğiniz siteleri arayın. Bu görselleri yazıcıdan çıkartın ve uygun ölçülerde kesip biçin. Panonuzun daha gerçekçi bir etkiye sahip olabilmesi için kendinizi mutlaka hazırladığınız panolara dâhil edin. Bunun için bir fotoğrafınızı kullanabilirsiniz.

Kendinizi dilediğiniz şeyi olurken, yaparken, ona sahip olurken gösterin.

2. İlham Verici Ayrıntılar Bulun

Çoğu kişi hayal panosuna sadece görsel eklese de ilham verici alıntıları da ekleyebilirsiniz.

Size iyi hissettirecek, harekete geçirecek mottoları dijital ortamda bularak çıkarttırabilir ya da renkli kâğıtlara kendiniz yazarak panonuza ekleyebilirsiniz.

İstediğin dergilerden görseller kesebilir, belki de kendi çizim yeteneğinden yararlanabilirsin.

Sevdiklerinize de yer verin.

Anneniz, babanız, kardeşleriniz, çocuklarınız ya da arkadaşlarınız… Varlığıyla huzur dolduğunuz kişileri de panonuza ekleyebilir, sevdiğiniz, ilham aldığınız sanatçıların da fotoğraflarını edinerek panonuza asabilirsiniz.

Olumlamalarınızı yazın ve panonuza mutlaka dâhil edin. Bilinçaltınız, görselin yanı sıra olumlamalar yoluyla da imgelemeyi daha hızlı gerçekleştirir.

3.Panoyu Sürekli Görebileceğiniz Bir Alana Yerleştirin

Her akşam rüyalara dalarken, her sabah yeni güne uyanırken hayallerinizi hatırlamak, motive olmak ve neşeyle dolmak için panonuzu sürekli görebileceğiniz bir alana yerleştirin. Bu alan, yatağınıza bakan duvar ya da yatak odanızdaki komodinin üzeri olabilir.

4.Gerisini Hayal Gücüne Bırak

Bu son adım en basitiymiş gibi görünebilir ancak aslında en zor olanı. Hazırladığın vizyon panosuna her göz attığında hayallerini yansıtan görsellerin gerçekleştiğini imgelemelisin. Buradaki püf nokta, hayal ettikten sonra takıntı hâline getirmeyip sadece zamana bırakmak. Panonuzu hazırladıktan sonra yapmanız gereken her gün birkaç dakika boyunca ona bakmak ve gerçekleştiğinde ki duyguya girmek.

Tüm hayallerinizin gerçekleşmesi dileğiyle