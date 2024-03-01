2024 Yeryüzü Güzeli (Miss Earth) Jessica Lane Oldu!

2024 Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) Yarışması’nın birincisi Jessica Lane oldu. 22 yaşındaki Lane, çevre savunuculuğu ve iklim sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bu prestijli unvanı kazandı. Filipinler’in Manila kentinde düzenlenen yarışmada, 75 yarışmacıyı geride bırakan Lane, Miss Earth tacını taktı.

“Çevre Savaşçısı” Jessica Lane

Melbourne doğumlu Jessica Lane, Queensland Sunshine Coast bölgesinde üniversite eğitimine devam etmekte ve ilk kez bir güzellik yarışmasına katılıyor. Lane, çevre ve doğal yaşamın korunması konusunda tutkuyla çalıştığını ve bu platformu, çevre sorunlarına dikkat çekmek için bir araç olarak kullanmak istediğini belirtti.

“Doğa Ananın Sesi Olmak İstiyorum”

Lane, Miss Earth unvanını kazanmasının ardından şu sözleri dile getirdi:

“Ben gerçekten çevre savunuculuğu yapmak için buradayım. Yarışmalar yalnızca kadınların deneyimlerini paylaşabileceği bir yer değil, aynı zamanda seslerini yükseltme fırsatı elde edebilecekleri bir platform olmalı. Doğa ananın sesi olmak istiyorum.”

Jessica Lane, Miss Earth unvanını kazanan ilk Avustralyalı olarak tarihe geçti.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/