2023’ün en zengin 10 Türk’ü belli oldu! Murat Ülker ilk sırayı kaptırdı…

Forbes dergisinin her yıl yayınladığı ‘Milyarderler Listesi’ne Türkiye’den 26 isim girdi. Babası İnan Kıraç’la miras kavgasına girişen İpek Kıraç, Türkiye’nin en zengin beşinci ismi olurken, milyarderler listesinin en genç Türk’ü de olmayı başardı. Türk milyarderlerin toplam kişisel serveti 57.8 milyar dolar oldu. İşte 2023 yılının en zengin 10 Türk’ü…

Forbes dergisinin 2023 yılının en zengin insanları listesi değişti. Forbes’in ‘Milyarderler Listesi’nde bu yıl Türkiye’den de 26 isim yer aldı. Yıllardır ‘En Zenginler’ listesinin zirvesinde yer alan Murat Ülker bu yıl zirveyi borsa zengini bir isme kaptırdı.

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Borsa İstanbul’da 2022 yılında en çok konuşulan ve en çok değer kazanan şirket olan Sasa’nın patronları bu yıl Forbes Dolar milyarderleri listesinde Türkiye’de bir ve üçüncü sıraya oturdu. Türk milyarderlerin toplam serveti ise yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı… İşte Forbes listesine giren en zengin 10 Türk…

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Filiz Şahenk en zengin 10. Türk oldu… Doğuş Holding’in patronlarından Filiz Şahenk 2.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 10. iş insanı oldu. Filiz Şahenk dünya genelinde ise 1314. sırada yer aldı.

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Erman Ilıcak en zengin 9. Türk Türkiye’nin en zengin 9. ismi ise Rönesans Holding’in patronu Erman Ilıcak oldu. Ilıcak 2.3 milyar dolarlık servetiyle Fones’in en zenginler listesinde dünya genelinde ise 1312. sırada yer aldı.

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Ferit Şahenk en zengin 8. Türk… Doğuş Holding’in patronu Ferit Şahenk, 3.5 milyar dolarlık şahsi servetiyle Türkiye’nin en zengin 8. kişisi oldu. Ferit Şahenk, dünya sıralamasında ise 1217. en zengin insan oldu.

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Şaban Cemil Kazancı en zengin 7. Türk Kazancı Holding’in patronu Şaban Cemil kazancı, 2.5 milyar dolarlık şahsi servetiyle Türkiye’nin en zengin 7. iş insanı oldu. Kazancı, dünya genelinde ise en zengin 1217. insan oldu.

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Mustafa Rahmi Koç en zengin 6. Türk… Koç Holding’den emekli olan Mustafa Rahmi Koç, 2.7 milyar dolarlık kişisel servetiyle Forbes’in Türkiye listesinde en zengin 6. Türk iş insanı oldu. Rahmi Koç, Forbes’in dünyanın en zenginleri listesinde ise 1104. sırada yer aldı.

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İpek Kıraç en zengin 5. Türk oldu Babası İnan Kıraç’la giriştiği miras kavgasıyla son günlerde gündemden düşmeyen İpek Kıraç, 2.9 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye’nin en zengin. 5. iş insanı oldu. İpek Kıraç aynı zamanda Türkiye’nin en genç zengin iş insanı da oldu. Kıraç, dünya genlinde ise en zengin 1037. kişi…

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Semahat Sevim Arsel en zengin 4. Türk… Rahmetli Vehbi Koç’un kızı Semahat Sevim Arsel 3 milyar dolarlık kişisel servetiyle en zengin 4. Türk olarak Forbes listesindeki yerini aldı. Arsel, dünya genelinde ise en zengin 982. kişi oldu.

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Ali Erdemoğlu en zengin 3. Türk… Borsa İstanbul’da son bir senede en çok değer kazanan şirket olan Sasa Polyester’in patronlarından Al Erdemoğlu, 4.7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 3. iş insanı oldu. Ali Erdemoğlu, Forbes dünya sıralamasında ise 580. sırada yer aldı.

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Murat Ülker en zengin 2. Türk… Yıldız Holding’in patronlarından Murat Ülker, 5 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci kişisi oldu. Ülker yıllardır en zengin Türkler listesinin zirvesinde yer alıyordu… Murat Ülker, Forbes’in dünya genelindeki milyarderler listesinde 534. sırada yer aldı…

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İbrahim Erdemoğlu 2023’ün en zengin Türk’ü… Son yıllarda Borsa İstanbul’da en çok konuşulan şirketlerden biri olan SASA Polyester’in hisselerinde yaşanan değer artış, İbrahim Erdemoğlu’nu Türkiye’nin en zengin kişisi yaptı. Dünyada 2 bin 640 milyarder arasında 497’nci sırada yer alan Erdemoğlu’nun servetinin 5.3 milyar dolar olduğu belirtildi. Erdemoğlu Holding’in bünyesinde SASA dışında Merinos Halı, Dinarsu ve Padişah Halı bulunuyor.

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Türk milyarderlerin toplam serveti 57.8 milyar dolar Dünyada zirvede 211 milyar dolarlık servetiyle 72 lüks moda ve kozmetik markasının sahibi LVMH imparatorluğunun patronu Bernard Arnault yer aldı. Forbes’in ‘Milyarderler Listesi’nde bu yıl Türkiye’den de 26 isim yer aldı. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

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Elon Musk da tahttan indi Geçen yıl ‘dolar milyarderleri’ listesinde birinci sırada olan Elon Musk, bu yıl ikinci sıraya düştü. Elektrikli araba üreticisi Tesla’nın hisseleri, Nisan 2022’deki 44 milyar dolarlık Twitter satın alma duyurusu sonrası neredeyse yüzde 50 düştü.

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