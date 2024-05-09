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20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık.

20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık.
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Mayıs 2024 - 15:47
Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan, 20 yıllık dostluklarını sosyal medya üzerinden paylaşılan neşeli anlarla kutladılar. Bu özel anlar, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılarak gündem oldu.
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20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. 1

Uzun yıllardır yakın arkadaş olan bu ünlü isimler, geçirdikleri keyifli “kızlar gecesi”ni takipçileriyle sosyal medya üzerinden paylaştılar.

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20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. 2

Ekranlardan bir süre uzak kalan bu üçlü, katıldıkları bir etkinlikte çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaşmayı unutmadı.

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20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. 3

Yıllar boyunca birbirlerine destek olan bu üç oyuncu, 20 yıl süren dostluklarını bir etkinlikle taçlandırdı.

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20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. 4

Paylaşılan fotoğraflar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

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20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. 5

Sinem Kobal, bu eğlenceli buluşmanın fotoğraflarını “Kızlar gecesi” notuyla paylaşarak, o gece yaşanan eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.

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20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. 6

Üç ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorumlarla dolup taştı.

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20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. 7

Pozitif enerjileri ve içten dostluklarıyla dikkat çeken Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan, sosyal medyada takipçilerine keyifli anlar sundu.

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20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. 8

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal, daha önce sosyal medya hesabında İmirzalıoğlu ile romantik anlarını paylaşmıştı.

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20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. 9

Sinem Kobal, kadınların kendilerini koruma konusunda bilinçlenmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Kadınlar birçok rolü üstlenmek zorunda… Anne olmak, eş olmak ve iş hayatında başarılı olmak” demişti.

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20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. 10

Milli voleybolcu Zehra Güneş de, Sinem Kobal ile bir etkinlikte verdiği pozla gündeme gelmişti.

Zehra Güneş, bir markanın düzenlediği etkinlikte Sinem Kobal ve diğer katılımcılarla verdiği pozlarla dikkat çekmiş, ayrıca yanındaki kişilerle arasındaki boy farkı da çok konuşulmuştu.

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