20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık.

Milli voleybolcu Zehra Güneş de, Sinem Kobal ile bir etkinlikte verdiği pozla gündeme gelmişti.

Zehra Güneş, bir markanın düzenlediği etkinlikte Sinem Kobal ve diğer katılımcılarla verdiği pozlarla dikkat çekmiş, ayrıca yanındaki kişilerle arasındaki boy farkı da çok konuşulmuştu.