20 yaşındaki kızla cinsellik açıklaması şok etti! Mehmet Ali Erbil büyük tepki çekti

YouTube’da yayımlanan Haber Bahane programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, “Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim” açıklamasıyla tepki çekti.
Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık problemlerine rağmen cinsel anlamda sağlıklı olduğunu söyleyerek “20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim” dedi.
“BİSEKSÜELLİĞİ YAŞAMADIM”
66 yaşındaki Erbil, “Söylediğim her şeyi kaydırarak yanlış yerlere çekiyorlar. Abartıyorlar ve bunları kötülükle besliyorlar” ifadelerini kullandı ve “Biseksüelliği yaşadın mı?” sorusuna “Hiçbir şekilde yaşamadım. Yaşasaydım da çıkar söylerdim. Hiçbir şekilde gocunmam” cevabını verdi.
“CİNSEL ANLAMDA SAĞLIKLIYIM”
Mehmet Ali Erbil, Kalaycıoğlu’nun “Bu kadar hastalık geçirerek uzun süre hastanede yattın. Vücudunun her yerine hortum girdi. Cinsel anlamda sağlıklı mısın?” sorusuna ise, “Allah’ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim. 20 yaşında bir kızla cinsel olarak birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor” diyerek karşılık verdi. Ünlü şovmenin bu sözleri tepki çekti.