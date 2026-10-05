20 milyar TL’lik işlem iddiası gündemi sarstı! Fon soruşturmasında yeni isim

Borsa ve fon piyasasına ilişkin yürütülen soruşturma yeni isimlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunan eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar’ın adı da soruşturma kapsamında gündeme geldi.

Odatv’de yer alan habere göre Nacar’ın, soruşturma kapsamında incelenen yaklaşık 20 milyar TL’lik işlem ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Nacar’ın soruşturma kapsamında aranan isimlerden biri olduğu ve yurt dışında bulunduğu da öne sürüldü.

Nacar’ın ortaklık yaptığı isimlerden Ali Göl’ün ise aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı aktarıldı.

Ancak Nacar, hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada kendisi hakkında herhangi bir adli işlem bulunmadığını, herhangi bir suçlama veya isnadın tarafına yöneltilmediğini belirterek iddiaları reddetti.

Nacar ve Ali Göl aynı şirkette ortak

Soruşturmada gündeme gelen isimler arasındaki ticari bağlantılara ilişkin şirket kayıtlarında da dikkat çeken bilgiler yer alıyor.

Osman Arıkan Nacar ile Ali Göl’ün, bir başka ortakla birlikte E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ’nin yüzde 63,85’lik hissesini Ağustos 2026’da devraldığı belirtildi.

KAP kayıtlarına göre üç ortağın şirketteki paylarının yüzde 21,28’er oranında olduğu aktarıldı.

Rekabet Kurulu’nun da ağustos ayında E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ’nin ortak kontrolünün Osman Arıkan Nacar, Ali Göl ve diğer ortak tarafından devralınmasına izin verdiği bilgisi paylaşıldı.

Bu ortaklık yapısı, soruşturma kapsamında Nacar’ın adının gündeme gelmesinin ardından yeniden mercek altına alınan başlıklardan biri oldu.

Ortaklık yapısında İsmet Köksal detayı

Fon soruşturmasıyla birlikte Nacar’ın ticari bağlantılarına ilişkin yeni bir isim daha gündeme geldi.

Nacar’ın ortakları arasında Doç. Dr. İsmet Köksal’ın da bulunduğu aktarıldı. Köksal’ın kamu kariyerinde önemli görevler üstlendiği biliniyor.

İsmet Köksal, 2017 yılında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü olarak görev yaptı. Köksal’ın daha önce Sağlık Bakanlığı Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü görevlerinde de bulunduğu belirtildi.

Böylece soruşturmanın gündeme taşıdığı ticari ilişkilerde geçmişte kamu görevlerinde bulunmuş birden fazla ismin yer aldığı görüldü.

20 milyar TL’lik işlem iddiası araştırılıyor

Soruşturma kapsamında Nacar’ın adının yaklaşık 20 milyar TL’lik işlem ile bağlantılı olduğu iddiası da gündeme geldi.

Ancak söz konusu rakamın hangi işlemlerden oluştuğu ve soruşturmanın Nacar açısından tam olarak hangi faaliyetleri kapsadığı henüz netlik kazanmış değil.

Bu nedenle 20 milyar TL’lik rakamın kapsamı ve Nacar’ın soruşturmadaki hukuki konumunun yürütülen incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.

Nacar’dan iddialara yanıt

Hakkındaki iddiaların gündeme gelmesinin ardından Osman Arıkan Nacar da bir açıklama yaptı.

Nacar, Nisan 2018’de devlet memurluğundan istifa ettiğini ve bu tarihten sonra herhangi bir bürokratik ya da siyasi görev üstlenmediğini ifade etti.

Akademik çalışmalarına devam ettiğini belirten Nacar, Beyin ve Sinir Cerrahisi alanındaki çalışmalarının yanı sıra özel sektörde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Nacar ayrıca Ali Göl hakkında gündeme gelen iddiaların, ortaklığı bulunan şirketle herhangi bir ilgisinin veya bağlantısının bulunmadığını savundu.

“Hakkımda herhangi bir adli işlem yok” dedi

Nacar açıklamasında kendisi hakkında herhangi bir adli işlem tesis edilmediğini ve tarafına herhangi bir suçlama ya da isnat yöneltilmediğini vurguladı.

İsminin ve şirketinin fon soruşturmasıyla ilişkilendirilmesinin algı oluşturma amacı taşıdığını ve kötü niyetli olduğunu savunan Nacar, hakkında ortaya atılan iddialara itiraz etti.

Öte yandan Nacar’ın açıklamasında, yurt dışında bulunduğuna ilişkin iddialar konusunda bazı soruların yanıtı ise yer almadı. Nacar’ın neden yurt dışına çıktığı, Türkiye’ye ne zaman döneceği veya dönüş planının bulunup bulunmadığı gibi konuların soruşturma sürecinde netlik kazanması bekleniyor.

Osman Arıkan Nacar kimdir?

1977 yılında Adana’da dünyaya gelen Osman Arıkan Nacar, lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Nacar, 2002-2008 yılları arasında Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisası yaptı.

Kamu kariyerinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Nacar daha sonraki dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

2018 yılında 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak amacıyla müsteşar yardımcılığı görevinden istifa eden Nacar, daha önce de 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nde AK Parti Adana milletvekili aday adaylığını açıklamıştı.

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Kaliforniya San Francisco Üniversitesi’nde de çalışmalar gerçekleştiren Nacar, farklı mesleki ve kamu kurumlarında görev ve üyeliklerde bulundu.

Soruşturmanın kapsamı merak ediliyor

Borsa ve fon piyasasına ilişkin soruşturma devam ederken, dosyada adı geçen kişi ve şirketlerle ilgili yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

Osman Arıkan Nacar açısından ise soruşturmanın kendisini kapsayıp kapsamadığı, 20 milyar TL’lik işlem iddiasının hangi hareketlerden oluştuğu ve yurt dışında bulunduğuna ilişkin iddiaların ne anlama geldiği henüz kesinlik kazanmış değil.

Nacar’ın “hakkımda herhangi bir adli işlem bulunmuyor” açıklaması ile soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialar arasındaki ayrıntıların, yürütülecek incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.