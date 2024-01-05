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2 Organize Suç Örgütü daha çökertildi

2 Organize Suç Örgütü daha çökertildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Ocak 2024 - 10:03
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli düzenlenen “Kafes-29” Operasyonlarında 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı paylaşımda İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlar sonucunda Volkan Reçber ve Emrah Sever’in elebaşılığını yaptığı 2 Bölgesel Organize Suç Örgütünün çökertildiğini açıkladı.

“HEPSİ KAFESE GİRECEK”

Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında milletin huzurunu bozanların huzurlarını bozacaklarını ve tek tek yakalayıp adalete teslim edeceklerini belirtip şu ifadeleri kullandı: “Milletimizin Huzurunu Bozanların Huzurunu Bozmaya Devam Edeceğiz. Organize Suç Örgütü Üyelerini Tek Tek Yakalayıp Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız. Hepsi Kafese Girecek”

Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

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