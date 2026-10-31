1999 Depreminde Enkazdan Kurtulmuştu, 27 Yıl Sonra Facia Kurbanı Oldu

Nevşehir’in Göreme beldesinde meydana gelen peribacası faciasında eşiyle birlikte yaşamını yitiren 31 yaşındaki gazeteci Fatih Eray Tuna’nın hayat hikâyesi yürekleri dağladı. Genç gazetecinin, henüz 4 yaşındayken 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde enkaz altında kaldığı ve yaklaşık 5 saat sonra kurtarıldığı öğrenildi. Tuna, yıllar sonra bu kez peribacasından kopan kayaların altında kalarak hayatını kaybetti.

Göreme’deki facia üç can aldı

Nevşehir’in Göreme beldesinde önceki gün etkili olan sağanak yağışın ardından peribacasından kopan kaya parçaları çevrede bulunan insanların üzerine düştü. Facia sırasında gazeteci Fatih Eray Tuna (31), eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) yaşamını yitirdi. Olayda 5 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 4’ü hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Yaşanan olayın ardından yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 bilirkişinin görevlendirildiğini açıkladı. Hem idari hem de adli soruşturmanın sürdüğünü belirten Kök, incelemelerin tamamlanmasının ardından facianın nedenlerinin bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmasının beklendiğini ifade etti.

Hayatını kaybeden çift Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı

Faciada yaşamını yitiren Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna için Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Murat Kaya, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Begüm Çetinkaya Tuna’nın cenazesi, Sapanca ilçesine bağlı Kurtköy Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Fatih Eray Tuna’nın naaşı ise Geyve ilçesine götürüldü. Tuna, Geyve Merkez Sinanbey Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Merkez Mezarlığı’nda defnedildi.

1999 depreminde enkaz altında kalmış

Facianın ardından ortaya çıkan en acı detay ise Fatih Eray Tuna’nın çocukluk yıllarına ilişkin oldu. Sakarya’da bir internet haber sitesinin imtiyaz sahibi olduğu öğrenilen genç gazetecinin, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sırasında henüz 4 yaşındayken enkaz altında kaldığı belirtildi.

Yaklaşık 5 saat boyunca enkaz altında kalan Tuna, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Çocuk yaşta büyük bir felaketi atlatan genç gazeteci, aradan geçen 27 yılın ardından bu kez Göreme’de yaşanan kaya düşmesi faciasında hayatını kaybetti.

5 Temmuz’da evlenmişlerdi

Fatih Eray Tuna ile Begüm Çetinkaya Tuna’nın 5 Temmuz tarihinde evlendikleri öğrenildi. Hayatlarının henüz başında olan çiftin birlikte yaşamını yitirmesi, ailelerini ve sevenlerini yasa boğdu. Genç çift, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.